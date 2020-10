METEO – PIOGGE TORRENZIALI provocano FRANE KILLER in Indonesia: ci sono 11 vittime, i dettagli

Condizioni di maltempo autunnale al nord Italia

Attualmente sulla nostra Penisola e in particolare sulle regioni settentrionali si registrano condizioni di maltempo prettamente autunnale vecchio stile. Infatti, i fenomeni che in verità non sono nemmeno accompagnati da attività elettrica, appaiono prevalentemente moderati senza presentare dunque un’eccessiva intensità. Tali condizioni perturbate sono assicurate dall’avvicinamento di un cavo atlantico che nel corso di questa settimana ha invece colpito in maniera estrema la Penisola iberica e in particolare il Portogallo, dove ha portato ingenti danni e disagi.

Prossime ore il maltempo si estende anche su parte del centro

Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola tenderanno ulteriormente a peggiorare con il fronte di maltempo che si estenderà verso meridione interessando anche parte delle regioni centrali, nonché la Toscana. Qui i fenomeni localmente appariranno in maniera intensa soprattutto lungo il settore appenninico Tosco-Emiliano e le nelle zone interne regionali. Altrove invece persisteranno condizioni di tempo asciutto e relativamente stabile, accompagnate da temperature comunque in linea con la media del periodo, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

I Paesi asiatici meridionali stanno attraversando un periodo molto turbolento nelle ultime settimane. Non sono bastati i monsoni estivi a portare condizioni di spiccato e frequente maltempo, con frequenti alluvioni e inondazioni, ma ultimamente l’instabilità è tornata a colpire in maniera estrema causando molte vittime soprattutto in Vietnam. Nel presente editoriale tuttavia, ci sposteremo ancor più verso i quadranti sudorientali e più precisamente in Indonesia, dove pure si sono abbattute delle piogge torrenziali nelle scorse ore che hanno portato danni, disagi e purtroppo anche in questo caso delle vittime.