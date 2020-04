METEO: PIOGGIA ancora grande assente ma clima più FREDDO per l’ultima parte di aprile

Temperature in aumento, ecco quando il picco del caldo in Italia

Aria più mite avanza dai quadranti meridionali verso il Mediterraneo centrale e l’Italia in seno al promontorio anticiclonico di origine africana. Previsto un ulteriore incremento termico nei prossimi giorni anche su alcune regioni che vedranno non solo il sole ma anche un po’ di nuvolosità in transito. Nel prossimo fine settimana ci attendiamo condizioni meteo per lo più stabili ma aria più umida in transito alle quote superiori porterà anche della nuvolosità con deboli piogge associate specie al Centro. Tra oggi e domani temperature massime fino a +23/24 gradi sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud, con locali punte anche di +25 gradi sulla Sicilia e +27 gradi sulla Sardegna. Picco del caldo proprio tra Sabato e Domenica con temperature che potranno raggiungere e superare diffusamente i +20/22 gradi con punte anche di +26/27 gradi sulle Isole Maggiori.

Inizio settimana tra circolazione dal nord Africa e aria fredda da est

Attualmente un promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo centrale con tutte le conseguenze del caso per l’Italia. Sul basso Atlantico è invece posizionata una vasta circolazione depressionaria con un minimo al suolo poco ad ovest di Penisola Iberica e Francia. Questa porta maltempo sull’Europa occidentale e a seguire potrebbe influenzare le condizioni meteo anche in Italia. Una cella anticiclonica interessa invece l’atlantico settentrionale mentre una massa d’aria fredda discende tra Scandinavia e Russia. Con l’inizio della prossima settimana però le condizioni meteo dovrebbero peggiorare ad opera di una depressione in risalita dal nord Africa e di una massa d’aria più fredda in discesa dai quadranti nord-orientali. Fase di maltempo soprattutto per i settori più occidentali della nostra Penisola con piogge possibili al Nord-Ovest, regioni tirreniche e Sardegna. Clima più freddo a seguire ma meno piovoso.

Piogge e temporali poi generale calo termico in Italia per l’ultima parte di aprile

La terza decade di aprile dovrebbe vedere condizioni meteo più dinamiche con clima più fresco ma probabilmente senza le molto attese grandi piogge. L’ultimo aggiornamento del modello americano GFS mostra l’anticiclone spostare i suoi massimi di pressione sulla Scandinavia con punte anche di 1035 hPa tra Lunedì e Martedì. Si aprirebbe così sull’Europa centro-meridionale un’interazione tra correnti umide da ovest e quelle più fredde da est. Ad oggi sembra possibile un ritorno del maltempo sull’Italia tra Lunedì 20 e Mercoledì 22 aprile ad opera di una circolazione depressionaria in movimento dal Nord-Africa verso le Isole Maggiori. Allo stesso tempo però si attiverebbe anche un flusso di aria più fredda dai quadranti nord-orientali con tempo instabile soprattutto al Centro-Sud. Tale tendenza meteo necessita comunque ancora di conferme.