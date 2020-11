METEO – Più nuvole in SETTIMANA, poi possente PEGGIORAMENTO negli ultimi giorni di NOVEMBRE

Situazione attuale sull’Italia, con ancora maltempo in Sicilia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Sta continuando a piovere sull’estremo sud Italiano, grazie all’insistenza di correnti umide sulla Sicilia orientale. Le precipitazioni risultano abbondanti tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa con accumuli pluviometrici a doppia cifra. Sul resto dell’Italia i cieli sono sporcati da nubi irregolari, più compatte sui versanti Adriatici e tra Calabria e Puglia; sul Lazio e sul gran parte del Settentrione i cieli risultano tendenzialmente sereni grazie all’influenza dell’alta pressione. Come già anticipato questa darà adito ad infiltrazione di umidità che permetteranno la formazione di banchi nuvolosi in transito a più riprese.

Settimana in compagnia della nuvolosità, ma senza fenomeni associati

L’ultima settimana del mese di Novembre procederà senza grosse variazioni con giornate nuvolose ma nel complesso stabili e col ritorno di nebbie e foschie al nord Italia e sui settori più protetti delle regioni centrali. Grazie alla copertura nuvolosa le temperature risulteranno contenute nei valori massimi, in quanto non oltrepasseranno i 16-18°C al centro-sud; al nord si manterranno appena al di sotto dei 10°C. Le gelate continueranno a manifestarsi specialmente sulle regioni settentrionali con valori minimi molto vicini allo zero; anche sulle regioni centro-meridionali le minime risulteranno basse specie nelle zone interne e riparate. Per il fine della settimana poi è previsto l’arrivo di una perturbazione che decreterà la chiusura dell’Autunno 2020.

Anticiclone instabile che verrà spodestato nell’ultima parte della settimana

Nei prossimi giorni il cuneo altopressorio che caratterizza queste giornate per lo più stabili sul comparto europeo centro-orientale, si andrà ad indebolire a causa di una depressione che si sposterà dai quadranti occidentali dell’Europa verso il Mediterraneo centrale. In questa situazione si potrebbe formare un vero e proprio corridoio instabile, con una vasta ciclogenesi ad occidente delle isole maggiori che potrebbe apportare piogge anche copiose tra Sardegna e Sicilia. Questa perturbazione potrebbe apportare precipitazioni moderate-intense sui settori Tirrenici d’Italia, lasciando a secco il settentrione. Dal punto di vista termico si tratterà di un peggioramento “mite” che non apporterà un grosso calo termico e di conseguenza neppure nevicate in montagna. Il mese di Dicembre poi potrebbe esordire in maniera differente al mese precedente.