METEO – poderosa RIMONTA ANTICICLONICA in ARRIVO. Anticipo di un NATALE freddo?

Incombe una poderosa perturbazione artica tra il 25 ed il 26 Dicembre a ridosso del Natale

Da molto tempo non si sentiva parlare di un “Natale perturbato”, ma quest’anno sembra l’occasione giusta. Proprio fra il 25 ed il 26 Dicembre infatti, potrebbe arrivare una poderosa saccatura d’aria fredda che potrebbe abbracciare dapprima le regioni settentrionali e a seguire il resto della penisola. In questa fase non mancherebbero nevicate a bassa quota e precipitazioni estese. Localmente potrebbero anche manifestarsi nevicate in pianura, grazie al massiccio afflusso d’aria fredda sul nord Italia, ma per ora quest’ultima rimane solo un ipotesi. Avvicinandoci sempre più alle giornate in questione, vi daremo ulteriori dettagli. Per questo motivo vi esortiamo a seguirci e a non perdervi tutti i nostri prossimi editoriali meteo!