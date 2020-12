METEO – PONTE dell’IMMACOLATA con il FREDDO POLARE: MALTEMPO e NEVE a bassa quota, i dettagli

Fronte di intenso maltempo in Italia, allerta rossa sull’estremo nordest

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono quest’oggi nuovamente peggiorate grazie all’ingresso delle correnti polari sul Mediterraneo centrale che hanno riportato peraltro nevicate a quote molto basse e prossime a quelle di pianura tra cuneese e alessandrino. Il maltempo presenta talvolta carattere molto intenso e non sono mancati danni e disagi anche sull’estremo nordest, laddove la Protezione Civile aveva diramato nella giornata di ieri l’allerta rossa.

Danni in Toscana, Versilia nel mirino del maltempo

Il fronte di maltempo si è esteso però fino a parte delle regioni centrali, come ad esempio la Toscana, dove non sono stati i pochi i problemi dovuti alle piogge, acquazzoni e a tratti anche a carattere di nubifragio: le aree più colpite sembrano essere quelle della Versilia, ma anche a Livorno e nel livornese la situazione, soprattutto nella prima metà della giornata odierna, è risultata in alcuni momenti critica, come abbiamo approfondito in un apposito editoriale.

Ponte dell’Immacolata con nuovo affondo polare

Chi pensa che sia finita qui si sbaglia di grosso: dopo un weekend caratterizzato da condizioni meteo pienamente invernali su molte aree del Paese, ecco che per l’inizio della prossima settimana e dunque per il Ponte dell’Immacolata, i principali centri di calcolo mostrano l’ennesimo affondo polare è pronto a giungere sul Mediterraneo centrale, innescando ancora una volta una ciclogenesi sull’alto versante tirrenico. Arriveranno nuove piogge e temporali, ma anche nevicate a quote bassissime.