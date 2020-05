METEO: possibile intensa fase di maltempo ma anche CALDO intenso specie al Sud, vediamo i dettagli

L’alta pressione porta tempo stabile in questo inizio di maggio, ma attenzione

Prosegue la fase di tempo per lo più stabile in Italia grazie alla presenza di un promontorio nord africano disteso sul Mediterraneo centro-occidentale. Attenzione però che non mancheranno nei prossimi giorni delle insidie temporalesche e dopo il weekend anche un intenso peggioramento meteo. Nella giornata di domani è atteso un lieve cedimento dell’anticiclone e l’inserimento di correnti più fresche instabili dai quadranti settentrionali sulla nostra Penisola. Questo perché una saccatura depressionaria, colma di aria fredda, si allungherà dalla Scandinavia verso Europa orientale e Balcani. Condizioni meteo in netto miglioramento a seguite con sole e clima piuttosto caldo fino al weekend. Molta attenzione invece a seguire quando l’Italia potrebbe trovarsi spaccata in due con un’intensa fase di maltempo al Nord e aria molto calda in risalita al Sud.

In arrivo passaggio temporalesco e flessione delle temperature, regioni colpite

Giornata di oggi, Martedì 5 maggio, che vedrà tempo per lo più stabile anche se con un po’ di nuvolosità in transito specie al Centro-Nord. Da segnalare solo qualche acquazzone o temporale sulle Alpi e deboli pioviggini sulla Liguria. Come anticipato la giornata di domani invece vedrà un aumento dell’instabilità con un passaggio temporalesco su diverse regioni. Nuvolosità in sviluppo già dal mattino al Nord con piogge e temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale. Locali fenomeni possibili anche sulle pianure di Veneto ed Emilia Romagna. Nelle ore pomeridiane e serali condizioni meteo instabili anche al Centro-Sud con fenomeni soprattutto sulle zone interne centrali e sui settori Peninsulari meridionali. Rapido miglioramento a seguire con l’anticiclone che riprenderà possesso dell’Italia portando sole e clima mite praticamente fino al prossimo weekend.

Svolta perturbata in Italia entro metà maggio, modelli a confronto

Dopo un lieve cedimento dell’anticiclone con un passaggio temporalesco nella giornata di Mercoledì 6 maggio, ecco che il tempo tornerà presto stabile e prevalentemente soleggiato da Nord a Sud. Nel secondo weekend di maggio però le cose potrebbero cambiare nuovamente. Nella giornata di Sabato sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano una colata d’aria molto fredda che dalla Scandinavia dovrebbe raggiungere l’Europa centrale. Allo stesso tempo una circolazione depressionaria sull’Atlantico dovrebbe arrivare sulla Penisola Iberica. Tra Domenica e Lunedì questo due figure potrebbero unirsi e scorrendo verso est interessare l’Italia. Un’intensa fase di maltempo investirebbe dunque la nostra Penisola con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord. Le regioni del Sud potrebbero invece sperimentare tempo più stabile e anche un netto aumento delle temperature a causa della ventilazione sud-occidentale.