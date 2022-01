METEO – Possibile PAUSA dell’INVERNO con ALTA PRESSIONE sul Mediterraneo anche la prossima settimana? TENDENZA

Neve a bassa quota nella notte al Centro Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Durante la notte una goccia d’aria fredda in quota è transitata sulle regioni centrali portando un peggioramento delle condizioni meteo. Maltempo che ha interessato soprattutto Marche, Abruzzo e Lazio con neve fino a bassa quota. Accumoli nevosi hanno fatto la sua comparsa fino alle porte di Roma, con fiocchi che hanno raggiunto anche la Capitale lasciando una leggera spolverata su alcuni quartieri. Ora il nocciolo freddo scivolerà verso sud-ovest sul Tirreno, portando maltempo sulle Isole Maggiori, mentre ampie schiarite raggiungeranno le regioni peninsulari.

Tempo stabile da domani

L’evoluzione sinottica per la giornata di domani vede l’anticiclone centrato sulle Isole Britanniche e con valori di pressione al suolo di circa 1040 hPa espandersi verso sud-est. Questo porterà tempo stabile e cieli soleggiati sulla Penisola Italiana da nord a sud nei prossimi giorni. Le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto in quota, con valori anche sopra la media del periodo sule regioni settentrionali. Attenzione però alla brina e alle gelate al primo mattino nelle pianure e vallate interne, dove a causa dell’inversione termica verranno raggiunte temperature piuttosto basse.

Weekend soleggiato e con clima gradevole nelle ore centrali

I principali modelli fisico-matematici continuano a confermare per il weekend un campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa occidentale, con valori di pressione al suolo intorno ai 1025 hPa. Questo manterrà stabili le condizioni meteo su tutta la Penisola Italiana, con cieli completamente sereni e temperature in ulteriore aumento. Nel frattempo un anticiclone rimonta verso nord in Atlantico fino a portarsi appena a sud dell’Islanda, mentre un lobo del vortice polare raggiunge la Scandinavia con aria artica pronta a fare irruzione in Europa. Vediamo dunque cosa potrebbe accadere con la tendenza meteo per i primi giorni della prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE​