METEO – Possibile RETROGRESSIONE GELIDA in arrivo in ITALIA con NEVE a BASSISSIMA QUOTA, ecco quando

Condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia, con locali eccezioni

La giornata odierna si è mostrata e si mostra generalmente stabile e asciutta in Italia, grazie agli effetti portati al suolo dall’Anticiclone azzorriano, in estensione dalle omonime Isole, nonostante un aumento evidente della copertura nuvolosa lungo le regioni tirreniche. Tale nuvolosità sta apportando qualche pioviggine intermittente sul versante tirrenico settentrionale, in particolare sulla Liguria e sulla Sardegna settentrionale. In serata qualche pioggia potrebbe raggiungere anche la fascia litoranea laziale, con accumuli comunque generalmente deboli.

Cavo nordatlantico in discesa verso il Mediterraneo

Le note instabili presenti e che si presenteranno nel corso della giornata sulla nostra Penisola sono dati dall’ingresso nel Mediterraneo di un blando cavo nordatlantico. Nella giornata di domani lunedì 10 febbraio in particolare, queste correnti nordatlantiche si faranno più influenti, apportando una ciclogenesi sul Mar Ligure con un minimo depressionario che si andrà man mano ad approfondirsi fino a raggiungere i 1015hPa. Ciò, porterà naturalmente del maltempo sul nostro Paese, sul quale abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un editoriale apposito.

Analisi a lungo termine, possibile retrogressione gelida nella terza decade di febbraio

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, dilunghiamoci ora in una tendenza a lungo termine: negli ultimi due giorni, il modello americano GFS sta proponendo di continuo una ipotetica retrogressione gelida che mirerebbe l’Italia nella terza decade del mese di febbraio. L’aggiornamento di metà mattina delle 06utc, vedeva addirittura l’ingresso dell’isoterma -10°C a 850hPa (che corrisponde a circa 1300 metri di altitudine), salvo poi ritrattarla in quella pomeridiana delle 12utc. Qual’è dunque l’attendibilità di tale tendenza?