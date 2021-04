METEO – Possibile SHOCK TERMICO, un BOATO e poi la FRANA: diverse zone isolate in Val Badia

Tempo in miglioramento, ma residui acquazzoni interesseranno ancora l’Italia nelle prossime ore

Dopo il passaggio di un fronte di maltempo che ha portato i suoi ultimi effetti in mattinata soprattutto sul basso versante adriatico, con gli ultimi rovesci, le condizioni meteo si trovano in netto miglioramento questo pomeriggio sull’Italia, fatto salvo per qualche rovescio anche intenso che ha interessato le zone sudoccidentali della Sardegna. In serata tuttavia, sarà ancora possibile qualche piovasco nelle aree meridionali dello stivale.

Temperature in netto calo ovunque

Benché l’ondata di maltempo non abbia interessato diffusamente la nostra Penisola, quello che è invece evidente è il calo, in alcuni casi un vero e proprio crollo, delle temperature che ha interessato tutte le località dello stivale. Questo grazie all’intrusione di correnti più fresche che hanno riportato i valori termici in media o addirittura lievemente al di sotto. La primavera è infatti costretta ad arrestarsi, con l’arrivo di correnti ancora più fredde nella settimana ormai subentrante, dopo che qualche giorno fa aveva portato picchi di temperature fino a +28°C e oltre in Pianura Padana.

Una frana colpisce la Val Badia, in Alto Adige il 1° aprile

In tutto questo, la notizia di una frana che ha colpito la Val Badia, in Alto Adige, nel pomeriggio di giovedì 1° aprile, sta circolando solamente quest’oggi. Infatti, stando a quanto si apprende dal sito “ildolomiti.it” nel corso del pomeriggio del predetto giorno, la popolazione del luogo racconta di aver subito un boato, a cui poi probabilmente è seguita proprio la frana. Diverse frazioni di San Martino in Badia sono rimaste isolate a seguito del fenomeno, che ha interessato la Strada Provinciale 57 che collega Longiarù proprio a San Martino in Badia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BOLZANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.