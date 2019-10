METEO: possibile svolta verso il freddo la prossima settimana, vediamo i dettagli

Ottobrata in atto, tempo stabile e clima mite salvo che sulle Isole

Ottobre si sta ormai avviando verso la conclusione ma sotto il profilo meteo sembra ancora quasi più estate che autunno. In questo weekend infatti una vera e propria ottobrata ha portato tempo stabile e clima decisamente mite sull’Italia, grazie all’anticiclone che è tornato ad estendersi sull’Europa dalla Penisola Iberica fin sui Balcani, come mostrato dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito. Tanto sole e qualche nebbia saranno i tratti distintivi anche delle prossime ore fatta eccezione solamente per le Isole Maggiori: la goccia di aria fredda in quota responsabile del maltempo che ha raggiunto l’Italia sul finire della settimana appena trascorsa insiste ancora tra Algeria e Tunisia, coinvolgendo con i suoi effetti anche Sicilia e Sardegna. Qui non mancheranno locali acquazzoni e temporali, i quali dovrebbero esaurirsi a partire dalla serata, stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo.

Temperature ben oltre le medie ma qualcosa inizia a cambiare

Il weekend è quindi caratterizzato da una nuova ottobrata sulla nostra Penisola, con l’anticiclone che ha portato tempo stabile ma soprattutto temperature in aumento, con valori ben sopra la media, fino a 5°C, soprattutto al Centro Nord. Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, le colonnine anche nelle prossime ore saliranno nuovamente fino a raggiungere anche i +24/25°C, specie tra Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Valori massimi attorno a +20/21°C sono attesi anche in Pianura Padana e sul medio versante adriatico, mentre su Sicilia e Sardegna, complice la goccia fredda che porterà ancora qualche pioggia, le temperature potrebbero localmente non superare i +17/18°C. Attenzione però che già a partire da domani, lunedì 28 ottobre, il caldo dovrebbe progressivamente smorzarsi sull’Italia, con le temperature che inizieranno a scendere.

Possibile svolta tra fine ottobre e inizio novembre con l’arrivo del freddo

Dopo il caldo di questo weekend, secondo i principali modelli meteo il clima quasi estivo potrebbe lasciare finalmente spazio all’autunno se non ai primi assaggi d’inverno. E’ ancora troppo presto entrare in troppi dettagli data l’incertezza non trascurabile, ma tra fine ottobre e inizio novembre l’Italia potrebbe essere interessata da una discesa di aria artica, la quale porterebbe sulla nostra Penisola sia freddo che maltempo. Come spiegato anche dal nostro meteorologo Francesco Cibelli, questo cambio di circolazione inizierebbe già la prossima settimana, con un primo fronte freddo in transito per il giorno di Halloween, quando le temperature, sempre secondo quanto mostrato dai run odierni dei modelli, si riporterebbero in linea con le medie del periodo se non sotto. Il maltempo unito all’arrivo di questa aria fredda sarebbe anche foriero delle prime nevicate non più solo sulle vette ma anche a quote medie sia sulle Alpi che sugli Appennini.