METEO – Potrebbe tornare la NEVE in alcune città del NORD ITALIA, ecco quando

Meteo, situazione di stallo in Italia

Il nostro Paese continua a trovarsi di mezzo tra due differenti circolazione atmosferiche. Correnti settentrionali prevalentemente secche attraversano il nostro Paese e garantiscono condizioni meteo stabili da nord a sud salvo locali disturbi sulle Alpi di confine e sulla Campania con rispettivamente nevicate fino a quote basse e deboli piogge. Tuttavia la neve giunta in Italia nelle prime settimane invernali potrebbe tornare a cadere complice un forte calo delle temperature atteso nel corso del prossimo weekend poi l’arrivo di correnti umide di matrice atlantica.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Per la giornata di domani, Venerdì 15 Gennaio, avremo delle nubi irregolari su gran parte del Paese, previste piogge di debole intensità sulla Liguria al mattino, nevicate su Alpi fino a quote basse, piogge anche in Toscana, Lazio e a scendere lungo le regioni meridionali tirreniche e isole maggiori. Peggioramento delle condizioni meteo in serata ed in nottata sulle regioni adriatiche centrali con piogge e nevicate fino a 400-600 metri di quota. Temperature in sensibile calo su tutto lo stivale con l’ingresso delle correnti fredde di Grecale.

Neve in arrivo durante la prossima settimana

Temperature pertanto in forte calo dalla giornata di domani e nel corso del prossimo weekend con valori sotto la media del periodo su tutta Italia. Con le temperature in prossimità dello zero, su alcune aree della pianura Padana potrebbe tornare a cadere la neve e fino in città. Lo scorrimento di correnti umide in quota di matrice atlantica sopra il cuscinetto di aria molto freddo che si formerà nel corso del prossimo weekend, salgono le probabilità di vedere nevicare durante la prossima settimana sul Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia.