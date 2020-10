METEO – Preoccupa la piena dei fiumi in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città a rischio

Da oggi si cambia registro sullo scenario del Mediterraneo

A partire dalla giornata odierna si verificherà un cambio radicale all’interno del bacino del Mediterraneo. Se infatti da oltre un mese a questa parte e fino ad oggi la nostra Penisola, così come buona parte del continente europeo sono stati spesso bersagliati da numerosi affondi perturbati che hanno provocato frequenti ondate di maltempo sull’Italia, d’ora in poi e per circa una settimana il nostro Paese farà i conti con un robusto campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana. Ciò porterà condizioni meteo di bel tempo anche per la festività di Halloween, ad eccezione di qualche foschia o nebbia tra la notte e le prime ore del mattino in Val Padana e nelle vallate interne.

Miglioramento delle condizioni meteo segue violento maltempo in alcune zone della Campania ieri, con disagi

Il miglioramento dunque delle condizioni meteo in atto su tutto il territorio nazionale è causato per l’appunto dalla rimonta anticiclonica precedentemente menzionata e segue una fase di maltempo che, da un paio di giorni e fino alla giornata di ieri ha attraversato praticamente tutta la nostra Penisola presentando solo localmente carattere intenso. E’ infatti il caso di alcune zone della Campania ad esempio, dove la località di Baronissi, in Provincia di Salerno, ha avuto a che fare con fenomeni a tratti anche a carattere di nubifragio, con allagamenti e inevitabili disagi ad essi connessi, soprattutto dal punto di vista della viabilità.

Domani bel tempo, ma a preoccupare è la piena dei fiumi

Da quanto scritto fino a questo momento ne deriva che nella giornata di domani giovedì 29 ottobre si noteranno sull’Italia gli effetti di un campo di Alta pressione che abbraccia buona parte del Mediterraneo e che porterà condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto, accompagnati spesso e volentieri da cieli sereni o poco nuvolosi, con maggiori addensamenti al sud, in un contesto di assenza di fenomeni o con blandi e rapidi piovaschi sui settori tirrenici della Sicilia e della Calabria. Tuttavia, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta per domani, in quanto si mostra preoccupata per la piena raggiunta da alcuni fiumi in seguito all’ondata di maltempo dei passati giorni. PER LE SPECIFICHE PREVISIONI DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.