METEO – Preoccupa la piena del Po e dei fiumi secondari, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città a rischio

Tempo in miglioramento, le correnti di maltempo abbandonano la nostra Penisola

Le correnti di maltempo di origine atlantica sono ormai in procinto di abbandonare definitivamente il nostro Paese, sospinte da un nuovo tentativo di rimonta dell’Alta pressione che le sposterà verso oriente, in direzione cioè della Penisola balcanica. Si è consumata tra la seconda parte di serata di ieri e la serata odierna una rapida ondata di maltempo causata da un impulso perturbato che, per quanto veloce, ha provocato comunque nubifragi e acquazzoni in grado di portare diversi danni e disagi. E’ il caso ad esempio della città di Roma nel corso di questo pomeriggio, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Ottobrata nei prossimi giorni

Il tentativo di rimonta anticiclonica di matrice afroazzorriana di cui abbiamo fatto riferimento nel precedente paragrafo andrà a buon fine e gli effetti saranno molto evidenti a partire già dalla mattinata di domani giovedì 8 ottobre, con ampie schiarite su tutta la nostra Penisola e cieli che risulteranno sereni o al più poco nuvolosi. Tali condizioni si protrarranno per almeno un paio di giorni, con temperature che saranno allineate alla media del periodo o lievemente oltre. Insomma, la classica ottobrata che è però destinata a concludersi in breve tempo a causa di un flusso atlantico indemoniato in questo autunno.

Preoccupa la piena del Po e di alcuni fiumi secondari

L’ondata di violento maltempo che si abbatté poco meno di una settimana fa sull’Italia e che mise letteralmente in ginocchio il Piemonte e le regioni nordoccidentali più in generale, ha ingrossato il livello dei fiumi del nord e molta dell’acqua caduta deve essere ancora smaltita non solo dai fiumi minori, ma anche dal Po. Preoccupa infatti la piena nel quale si trova da qualche giorno e oltre quello anche il livello raggiunto dai fiumi secondari. E’ per questo che come vedremo in seguito, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per rischio idraulico.