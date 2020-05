METEO – prima settimana di GIUGNO con temperature in aumento, ma il MALTEMPO potrebbe presto bussare alla porta dell’ITALIA

GIUGNO inizia con un aumento delle temperature ma l’evoluzione meteo potrebbe rimanere molto dinamica

Prima settimana di giugno e dell’estate 2020 ormai alle porte, domani inizierà infatti la stagione meteorologica. Lunedì 1 avremo ancora un flusso di correnti più fresche e instabili dai quadranti nord-orientali in Italia che daranno origine ancora a qualche temporale pomeridiano specie sulle Alpi e sull’Appennino. Temperature in aumento nel corso della settimana grazie ad un piccolo promontorio africano in espansione sul Mediterraneo centrale. L’evoluzione meteo per la prima parte del mese di giugno potrebbe comunque risultare molto dinamica con nuove fasi di maltempo pronte ad interessare l’Europa e il Mediterraneo. Avremo infatti un cambio di guardia alle alte latitudini con l’anticiclone che cederà il posta ad un vasta area depressionaria tra Scandinavia e Mare del Nord, questa potrebbe poi allungarsi verso il Mediterraneo portando un nuovo peggioramento meteo anche in Italia.

Ultima Domenica di maggio in compagnia dei temporali, regioni più colpite

L’aria fredda giunta dai Balcani e che nella giornata di Sabato ha portato un peggioramento meteo con piogge, temporali e anche neve sulle cime delle montagne, interesserà ancora l’Italia in questa ultima Domenica di maggio. Molte nuvole al mattino al Nord con qualche piogge specie su Emilia Romagna e Veneto. Maggiori schiarite invece al Centro-Sud con locali piogge che però insistono su Calabria e Puglia. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud con acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento poi verso i settori tirrenici. Condizioni meteo più asciutte al Nord con isolati fenomeni solo sui rilievi. Tra la sera e la notte residue piogge insistono al Sud Italia mentre altrove avremo un rapido miglioramento meteo.

Temperature in aumento nei prossimi giorni, punte di +35 gradi non escluse su alcune zone

Nel corso della prima settimana di giugno le condizioni meteo si faranno via via più stabili e le temperature tenderanno ad aumentare. La presenza di una circolazione depressionaria in movimento verso la Penisola Iberica spingerà infatti verso il Mediterraneo centrale aria più calda di estrazione africana. Le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto nella seconda parte della settimana ed in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Condizioni meteo più instabili invece al Nord dove transiteranno molte nuvole e non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi. Tra Giovedì e Domenica i +30 gradi potrebbero essere superano su buona parte delle regioni meridionali e localmente avvicinati anche sulle zone interne del Centro. Il modello GFS mostra ad oggi punte addirittura intorno ai +35 gradi su Puglia, Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna.