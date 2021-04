METEO – PRIMAVERA birichina con clima freddo in ITALIA e MALTEMPO dal prossimo WEEKEND

Meteo, colpo di coda dell’Inverno

Il mese di Aprile torna ad essere un mese estremamente dinamico e freddo in tutta Italia dove la neve è tornata a cadere e fino in alcune città collinari. Imbiancate le regioni di nord-est, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Molise, fiocchi in queste ore anche sulla Campania, Puglia, Basilicata, il tutto fino a quote molto basse. Artefici di questo colpo di coda dell’Inverno le correnti artiche che attraversando gran parte dell’Europa raggiungono il bacino del Mediterraneo centrale. Temperature sotto la media anche di 10°c in Italia e locali nevicate nelle prossime ore.

Meteo, verso un generale miglioramento

La primavera procede il suo corso e dopo una fase calda e stabile nei primi giorni di Aprile, ecco il freddo ed il maltempo di stampo invernale. Oggi farà molto freddo in tutta Italia con le temperature prossime lo zero e forti venti di Grecale in grado di accentuare la sensazione di freddo. Tuttavia già dalle prossime ore la situazione meteo in Italia andrà miglioramento con le ultime precipitazioni anche nevose al meridione. Per domani tutto sole in Italia ma attenzione alle gelate tardive nottetempo e al primo mattino sia in pianura che lungo le valli.

Meteo Italia, pericolosissime gelate tardive in vista

Con le correnti particolarmente fredde di estrazione artica arrivate in queste ultime ore, sull’Italia non mancheranno nevicate fino a quote basse e soprattutto gelate tardive molto pericolose per la vegetazione in pieno stato produttivo. La primavera riserva spesso e volentieri delle sorprese quando meno te lo aspetti e così attenzione alle temperature negative durante la prossima notte ed al primo mattino di domani sulla pianura Padana, valli interne delle Alpi e del centro-sud Italia. Il tutto favorito da cieli sereni e da una progressiva attenuazione delle correnti settentrionali.