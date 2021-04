METEO – PRIMAVERA in difficoltà per la prima parte di APRILE, ANTICICLONE KO; ecco i dettagli

Ulteriore peggioramento in arrivo nelle prossime ore sull’Italia centrale e non solo

Un fronte di maltempo sta impattando la nostra Penisola causando condizioni di instabilità soprattutto sul medio versante adriatico. Tuttavia, nelle prossime ore sarà piuttosto evidente un ulteriore peggioramento in Italia dovuto ad un’intensificazione dei fenomeni che localmente potrebbero assumere carattere di nubifragio proprio tra Abruzzo e Molise; allo stesso tempo le precipitazioni si estenderanno anche sulla Puglia e su parte del medio versante tirrenico, soprattutto nel Lazio. Non esclusi peraltro rovesci sulle Alpi occidentali, nevosi a partire dai 1600/1800 metri.

Festività pasquali con instabilità locale o sparsa

La prima parte della giornata di domani domenica 4 aprile, nonché festività di Pasqua, trascorrerà con condizioni meteo instabili al sud, in particolare sulla Puglia, dove fino al mattino si osserveranno residui rovesci. Successivamente, a partire soprattutto dal pomeriggio, il miglioramento del tempo sarà pressoché evidente, con qualche plausibile pioggia che potrebbe interessare solo le Isole Maggiori. Temperature comunque in generale calo. Seguirà una Pasquetta prevalentemente stabile con piogge solo in Sicilia. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Settimana prossima affondo artico, la primavera entra in difficoltà

Dopo due settimane di totale dominio, la primavera si trova ora in difficoltà. Dopo infatti il maltempo che abbraccerà alcune zone d’Italia tra domani e dopodomani, nonché tra Pasqua e Pasquetta, l’Anticiclone sembra abbastanza refrattario nel risalire di latitudine verso il Mediterraneo: sarà infatti una nuova saccatura, di origine questa volta artica, ad affondare sull’Italia aprendo a scenari di possibile neve a bassa quota specie sulle regioni settentrionali. Ma non sarebbe comunque l’unica perturbazione in arrivo post festività pasquali fino a metà aprile, anzi, dai principali centri di calcolo si evidenziano altre potenziali occasioni di maltempo.