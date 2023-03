Meteo Primavera – Inversione di rotta stagionale, possibile break in vista?

Prende sempre più piede l’ipotesi dell’arrivo di un colpo di coda invernale con l’avvento della prossima settimana: peggioramento meteo che dovrebbe iniziare Martedì con precipitazioni a partire dalle regioni del Centro-Nord. Aria più fredda che nella giornata di Mercoledì potrebbe poi affluire sull’ Italia portando un sensibile calo delle temperature e anche neve fino a quote medio-basse. A seguire comunque nuova rapida espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Meteo weekend – Fine settimana che vedrà una maggiore invadenza di un promontorio d’alta pressione di matrice Azzorriana, che porterà tempo del tutto stabile sui settori occidentali del continente europeo; secondo i modelli matematici l’Italia vedrà una giornata di Sabato ancora incerta con cieli coperti e qualche piovasco specie al centro-sud; Domenica invece vedrà maggiori aperture e precipitazioni del tutto assenti (salvo qualche eccezione sulla Calabria; da segnalare tuttavia il ritorno di nubi basse su pianure e coste Adriatiche. Vediamo infine la tendenza per la prossima settimana.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con una debole circolazione occidentale : quest’oggi saremo interessati dal passaggio di una rapida ansa depressionaria. Osservando la situazione sinottica, si denota la presenza di una serie di perturbazioni alle medio-alte latitudini europee dall’oceano atlantico fin verso i paesi Baltici. Peggioramento nella giornata odierna che porterà piogge, ma anche qualche nevicata in montagna.

Primavera 2023 con possibili colpi di scena

La Primavera è appena iniziata, ma vediamo di tracciare una prima tendenza, utilizzando le uscite dei modelli climatici come NMME, ECMWF e CMCC. Per marzo 2023 possibili anomalie positive di temperatura su buona parte del vecchio continente, più importanti sull’Europa orientale. Anche le precipitazioni potrebbero risultare sopra media soprattutto sul Mediterraneo centro-occidentale. Ipotesi questa confermata anche dal modello del CMCC che per il trimestre primaverile mostra una maggiore probabilità di precipitazioni al di sopra della norma sul Mediterraneo.

Il mese di aprile 2023 potrebbe vedere un flusso atlantico basso con una serie di perturbazione in ingresso anche sul Mediterraneo, anche qui precipitazioni sopra media specie sul Mediterraneo centrale. Prime importanti espansione dell’anticiclone africano possibili nel mese di maggio 2023, ultimo della primavera, ma ancora con anomalie di precipitazioni positive soprattutto tra Italia e Balcani. Seguite comunque costantemente tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione meteo per la primavera 2023.