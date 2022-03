METEO PRIMAVERA – La tendenza ECMWF prevede ancora siccità e MITEZZA nel lungo termine in ITALIA

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale vede l’Italia in compagnia di un vasto campo d’alta pressione che ci accompagnerà fin verso il fine settimana. Questo raggiunge valori fino a 1040 hPa sui paesi dell’Europa centro-orientale, mentre una saccatura d’aria continentale si estende dalla Turchia andando a lambire la Grecia. Un’altra saccatura si estende dall’oceano Atlantico fino a raggiungere la penisola Iberica. In questo frangente le temperature subiranno un aumento in Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature previste in progressivo aumento

fase anticiclonica porterà non solo stabilità ma anche un aumento delle temperature: in Italia si raggiungeranno i primi 20°C di stagione sulla Pianura Padana, sulla valle del Tevere e sulle pianure della Toscana. Le massime si distaccheranno notevolmente dalle medie stagionali per quest’ultima decade del mese, con anomalie di temperatura anche di 7-10°C sulle regioni del nord Italia. Al sud avremo anomalie leggermente positive o valori in media con il periodo. Come anticipato questaporterà non solo stabilità ma anche un aumento delle temperature: insi raggiungeranno i primidi stagione sulla Pianura Padana, sulla valle del Tevere e sulle pianure della Toscana. Le massime si distaccheranno notevolmente dallestagionali per quest’ultima decade del mese, condi temperatura anche disulle regioni del nord Italia. Al sud avremo anomalie leggermente positive o valori in media con il periodo. Dopo una settimana di tempo stabile, incombe il maltempo nel weekend . Cosa potrebbe accadere?

Verso un weekend di maltempo? Vediamo la tendenza

Tendenza meteo – La penultima settimana di marzo vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo anche al sud Italia che fino alla giornata di ieri ha visto piogge e nevicate fino a bassa quota: questo grazie al progressivo allontanamento delle correnti continentali che lasceranno spazio al campo d’alta pressione. Nel weekend tuttavia le cose potrebbero cambiare radicalmente: la saccatura atlantica attualmente posizionata tra atlantico e penisola iberica andrà ad alimentare una goccia fredda che verso il fine settimana si sposterà gradualmente verso il bacino Mediterraneo e determinando un peggioramento specie al centro-sud e sulle Isole Maggiori. Scenderemo nel dettaglio con i prossimi aggiornamenti meteo, intanto vediamo la tendenza meteo per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE​