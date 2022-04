METEO PRIMAVERA – Temperature più MITI in rialzo nei prossimi giorni, ecco la TENDENZA

Meteo weekend – Nel fine settimana i modelli sono ormai concordi per il transito di un fronte freddo accompagnato da aria artico-marittima tra sabato e domenica. Al momento sembrerebbe che le regioni Adriatiche siano le favorite per l’interessamento di questo cambio di circolazione, mentre i versanti occidentali dovrebbero assistere soltanto ad un aumento della nuvolosità ed un lieve calo delle temperature . Qualche nevicata sarà anche possibile tra Alpi e Appennino. La primavera a seguire avrà la sua rivincita con una prima rimonta anticiclonica che potrebbe affermarsi nella settimana di pasqua.

Meteo – Ancora qualche precipitazione prevista in queste ore su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria , mentre sul resto del centro-sud avremo ampi spazi di sereno. Atteso anche qualche fenomeno sulle Alpi con neve dai 2000 metri. Tra oggi e domani un campo di alta pressione si farà più ingombrante in Italia determinando un rialzo delle temperature. In questo frangente le massime torneranno ad oltrepassare i +20°C sulle principali città Italiane del centro-sud. Da sabato un fronte freddo investirà la nostra penisola determinando un peggioramento meteo nel cuore del weekend. Ecco i dettagli

Primavera in ripresa con la settimana di Pasqua

La primavera sembra puntare ad un periodo più mite per la prossima settimana con un anticiclone più ingombrante: i centri di calcolo sembrano essere concordi per la rimonta di un promontorio d’alta pressione sub-tropicale che dovrebbe apportare un generale miglioramento delle condizioni meteo e temperature in aumento. Secondo l’ultima elaborazione Effis – ECMWF, per questa settimana si ipotizza un periodo più mite e con precipitazioni in media con il periodo. Capiremo con le prossime emissioni modellistiche quale sarà il reale andamento della settimana centrale di aprile. Seguiranno nuovi aggiornamenti meteo a seguire.