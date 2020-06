METEO – Primo CALDO di stagione in arrivo? L’ESTATE ci prova!! Tutti i dettagli

METEO : nelle prossime ore ancora intenso maltempo al Centro-Nord, timido miglioramento invece al meridione

Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. L’estate sembra voler tendere la mano alla nostra Penisola dopo un inizio del mese di giugno a dir poco altalenante. Secondo i principali centri di calcolo di questa mattina sembrerebbe infatti che una parziale rimonta dell’anticiclone africano possa interessare il Mediterraneo a partire dalla prossima settimana, vale a dire più o meno dalla seconda metà del mese. Secondo ECMWF, modello europeo, un primo aumento delle temperature si concretizzerà tra mercoledì e giovedì, con i valori massimi che giungeranno finalmente intorno a valori nella media del periodo. Ma le insidie non mancheranno: una ferita barica così estesa infatti sarà difficile da riassorbire nel giro di così poco tempo e nuove infiltrazioni di aria umida e instabile potrebbero divenire all’ordine del giorno. Nel frattempo vediamo quanto ci aspetta nel prossimo week end sulla nostra Penisola.

Inizio prossima settimana ancora incerto

Prossima settimana ancora incerta con una residua circolazione instabile che potrebbe ancora influenzare il clima della nostra Penisola. Sebbene un primo aumento dei valori pressori possa interessare le regioni meridionali, non è escluso che qualche pioggia si concentrerà ancora al Centro-Nord con possibilità di temporali soprattutto sui settori occidentali. Temperature in generale aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo invece le minime. Sarà comunque l’alba del generale miglioramento di cui vi parlavamo nel primo paragrafo, con l’anticiclone africano pronto a fare la voce grossa e portare in maniera più o meno stabile l’Italia nella stagione estiva che molti stanno aspettando ormai da diverse settimane.

Ma potrebbe essere ancora maltempo nel week end

Per quanto riguarda il prossimo fine settimana, è presente molta incertezza tra i modelli circa la tendenza attesa per sabato e domenica. Secondo la maggior parte dei principali centri di calcolo la nostra Penisola potrebbe vivere l’ennesima ondata di maltempo con precipitazioni diffuse. Secondo il centro europeo Ukmo la giornata di sabato potrebbe trascorrere inizialmente con stabilità atmosferica ma con peggioramento in arrivo da ovest che darà i suoi effetti a partire da domenica, mentre il modello matematico Icon propone un esteso fronte perturbato che porterebbe maltempo diffuso già dal giorno precedente. L’estate potrebbe quindi latitare almeno fino alla metà del mese di giugno, momento in cui non è escluso che possa esserci la prima rimonta ufficiale dell’anticiclone africano.