METEO PRIMO MAGGIO – Possibile tempo stabile nella Festa dei Lavoratori, ma prima vari fasi di MALTEMPO al centro-nord

Nuova fase di maltempo al centro-sud

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano. L’instabilità continua a persistere sul nostro Paese. Dopo la fase perturbata di ieri sulle regioni settentrionali, oggi il maltempo colpirà le regioni centro-meridionali a causa di flussi umidi dai quadranti sud-occidentali. Al nord avremo quindi cieli poco nuvolosi e tempo asciutto, salvo qualche pioggia al nord-est, mentre al centro-sud avremo piogge sparse, a tratti intense soprattutto su Campania e Basso Lazio. Nella serata i fenomeni sono in diminuzione, ma nella giornata di domani è in arrivo una nuova fase di maltempo. Anche questa volta il peggioramento colpirà le regioni meridionali, in particolar modo Puglia, Calabria e Basilicata, dove le piogge persisteranno fino alla mattinata di sabato.

Weekend primaverile

Nel corso del weekend le condizioni meteo sono in miglioramento anche sulle regioni meridionali. Nella mattinata di sabato avremo cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con temperature che supereranno i 20°C, mentre al sud ci sarà ancora tempo instabile e piogge tra Puglia, Calabria e Basilicata. Ma dal pomeriggio assisteremo ad un generale miglioramento. Cosi la giornata la giornata di domenica sarà ovunque serena, con sole splendente e temperature primaverili. Sulle pianure del nord ma anche in alcune città del centro, arriveranno a sfiorare i 24°C. Nuvolosità in aumento al centro-nord dal tardo pomeriggio.

Prossima settimana con l’Italia a metà

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, la prossima settimana vedrà l’Italia divisa a metà, con maltempo al centro-nord e giornate primaverili sulle regioni meridionali. Una depressione atlantica è in movimento verso l’Italia e una saccatura è in estensione dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale. In questo modo varie fasi maltempo colpiranno le regioni centro-settentrionali, con piogge sparse e temperature sotto la media. Il maltempo colpirà almeno per la prima parte della settimana. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nel resto della settimana e la festività del Primo Maggio.

