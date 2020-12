METEO – Primo WEEKEND del 2021 COMPROMESSO dalle CORRENTI POLARI, con MALTEMPO e NEVE, ecco dove

Residua instabilità al sud nella prima parte di oggi

Nella prima parte della giornata di oggi abbiamo assistito a condizioni di residua instabilità sulle regioni meridionali del Paese, con rovesci isolati o al più sparsi dovuti alla persistenza di correnti polari che ad inizio settimana avevano portato la neve sulle pianure settentrionali provocando danni e disagi. Nel corso di questo pomeriggio le condizioni meteo sono successivamente andate migliorando, ma è alle porte un nuovo peggioramento.

Maltempo nelle prossime ore con piogge e nevicate

Nelle prossime ore tuttavia un nuovo impulso polare porterà i primi effetti sul territorio nazionale, mediante l’ingresso delle prime precipitazioni sull’alto versante tirrenico in serata. In particolare, rovesci interesseranno le aree interposte tra la Toscana e la Liguria, e assumeranno carattere nevoso a partire dai 700/800 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano, localmente anche più in basso, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Primo weekend del 2020 compromesso dalla perturbazione di Capodanno

Le precipitazioni in ingresso questa sera saranno solo i primi effetti, come accennato, di una perturbazione di matrice polare che riguarderà l’Italia soprattutto nella prima parte di domani venerdì 1° gennaio, nonché festività di Capodanno. Il primo weekend del 2021 ne risulterà inevitabilmente compromesso, con le correnti instabili che innescheranno la formazione di una ciclogenesi tirrenica che porterà maltempo su buona parte della Penisola.