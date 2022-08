METEO – Primo WEEKEND di AGOSTO dinamico, con piogge e TEMPORALI in ITALIA. Le PREVISIONI

Condizioni meteo attuali

Salve e buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano! Come anticipato negli scorsi editoriali, l’anticiclone nel corso di questo fine settimana inizierà a perdere colpi sul nostro territorio: sul nord Italia infatti, complice un abbassamento graduale dei geopotenziali, avremo piogge e temporali ed anche un abbassamento delle temperature (specialmente da domani). Entriamo nel dettaglio e vediamo le previsioni meteo.

Previsioni meteo per sabato 6 agosto

Meteo oggi – La giornata odierna sarà caratterizzata da tanto sole al centro-sud sia al mattino che al pomeriggio; qualche infiltrazione permetterà la formazione di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori specialmente a ridosso dei rilievi. Al nord avremo instabilità in espansione sui settori della Pianura Padana, che insisterà anche nelle ore serali specie sulle regioni di Trentino, Veneto e Friuli. I fenomeni si prolungheranno anche nelle ore notturne, mentre altrove avremo tempo asciutto. Vediamo di seguito le previsioni meteo dettagliate per domani 7 agosto, in cui raggiungeremo il culmine di questa fase perturbata al nord.

Meteo domani, domenica 7 agosto

Meteo domani – Come anticipato la giornata di domani 7 agosto sarà caratterizzata da forte instabilità e maltempo specie al settentrione: al mattino infatti avremo rovesci sparsi e temporali (anche organizzati) lungo la Pianura Padana. Nel corso delle ore pomeridiane i temporali potranno manifestarsi su tutta la dorsale Appenninica con un coinvolgimento anche delle Isole Maggiori; fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. In serata i fenomeni andranno ad esaurirsi un pò ovunque con ancora qualche precipitazione sull’arco Alpino. In questo frangente le temperature andranno a calare notevolmente al nord Italia. Vediamo nell’ultimo paragrafo la tendenza meteo per la settimana che anticiperà la festività di Ferragosto, l’ultima della stagione estiva.

Tendenza meteo per la prossima settimana: come sarà il tempo fino a Ferragosto?

Tendenza meteo – Col periodo di Ferragosto raggiungeremo l’apice della stagione estiva: la prossima settimana secondo le proiezioni del modello ECMWF potrebbe risultare ancora piuttosto calda, con una vasta area altopressoria dominante tra penisola Iberica, Francia, Gran Bretagna e bacino Mediterraneo. Le temperature in questo frangente saranno più alte della media, con un’anomalia piuttosto negativa di precipitazioni alle medio-alte latitudini europee. In questo frangente non si escludono sui settori del centro-sud italiano, passaggi di cavi d’onda e/o circolazioni in quota dai quadranti orientali che potrebbero favorire la formazione di temporali pomeridiani a partire dai settori montani. Per la settimana di Ferragosto, non si prevedono particolari variazioni, con anomalie termiche piuttosto simili e piogge in media in Italia. In conclusione il mese di agosto potrebbe mostrare un lato più dinamico nella sua seconda metà, ma vediamo cosa affermano le proiezioni per il lungo termine.

