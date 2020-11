METEO – Primo WEEKEND di DICEMBRE con scenari già invernali in ITALIA, MALTEMPO ad oltranza

Primo di Dicembre 2020, parte la stagione invernale

Stagione invernale al via da domani secondo il calendario meteorologico e allora, cosa ci attende in Italia? Con le ultimissime uscite da parte dei principali modelli meteo attendiamoci scenari meteo subito invernali in Italia con neve fino al piano al nord, specie su Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Maltempo anche di forte intensità invece sulle regioni meridionali e centrali del Paese con locali nubifragi o piogge torrenziali. Perturbazione in arrivo in concomitanza quindi dell’inaugurazione della stagione invernale secondo il calendario meteorologico.

Previsioni meteo prossimi giorni

Ecco in arrivo la neve al nord Italia ed in Appennino nonchè il maltempo in tutta Italia. Fiocchi già dalla serata di domani sulle regioni settentrionali del Paese e fino a quote collinari, neve copiosa poi per la giornata di Mercoledì sul basso Piemonte, Emilia Liguria, Toscana e Umbria con accumuli al suolo anche abbondanti. Al momento l’Italia si trova a metà strada tra due circolazioni di bassa pressione di differente matrice mentre l’ Anticiclone staziona ancora sull’Europa occidentale. Cambiamento imminente con un centro di bassa pressione in rapido avanzamento dal mar del Nord fino al Mediterraneo.

Previsioni meteo primo weekend di Dicembre

Sarà soltanto la prima di una lunga serie che procederà nelle prime fasi del mese di Dicembre, così anche nel corso del prossimo weekend. Il tutto generato da un ramo del Vortice Polare Stratosferico in allungamento sull’Europa. A differenza di un mese di Novembre piuttosto avaro di precipitazioni contro ogni statistica e soprattutto sulle regioni settentrionali, il mese di Dicembre prende piede con maltempo di stampo invernale. Maltempo protagonista poi anche nel corso del prossimo weekend con altre piogge e nevicate fino a quote basse sull’Italia.