METEO – Probabile capovolgimento in ITALIA a ridosso della FESTA DELLA LIBERAZIONE, ecco la tendenza

Meteo Italia: sole e temperature in aumento durante i prossimi giorni

Qualche nota d’instabilità di troppo in molte regioni dell’Italia in queste ore di Martedì 14 Aprile e temperature in momentaneo calo nelle prossime ore a causa dell’arrivo di correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Qualche pioggia al centro-sud per oggi, tuttavia già da domani tornerà il sole su tutto il Paese e a seguire le temperature tenderanno ad aumentare progressivamente fino a raggiungere valori da inizio estate. Previste temperature fino a 30°c entro il prossimo fine settimana su diverse regioni del Paese in primis quelle meridionali con l’Anticiclone africano in avanzamento sull’Italia.

Meteo: Anticiclone dal nord-Africa verso l’Italia

La Primavera 2020 iniziata a stento con i colpi di coda dell’Inverno e nevicate fino in pianura in molte regioni dell’Italia, procede adesso all’insegna del bel tempo e del clima primaverile. Salvo che per una momentanea rinfrescata durante le prossime 24-36 ore, le temperature sul Paese inizieranno una ascesa fino a raggiungere valori prossimi i 30°c entro sulle regioni del sud Italia e molto probabilmente anche su Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana. Il tutto accompagnato da cieli per lo più soleggiati salvo qualche nube in transito specie nel corso del fine settimana.

Tendenza meteo 25 Aprile 2020

Il mese di Aprile iniziato con il sole e le temperature in aumento potrebbe riservare sorprese entro la fine del mese? Dalla giornata di domani le condizioni meteo in Italia si presenteranno stabili e le temperature prenderanno una direzione sotto la spinta delle correnti meridionali dalla giornata di Giovedì. Il mese di Aprile iniziato con le temperature in aumento sull’Italia potrebbe cambiare registro a ridosso della Festa della Liberazione con perturbazioni in serie in azione sull’Italia e di conseguenza anche con temperature in calo fin sotto la climatologia di riferimento.