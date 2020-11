METEO – Pronti via da META’ SETTIMANA PROSSIMA in arrivo nuovo MALTEMPO, ecco i dettagli

Nubifragi da questa sera e fino al weekend inoltrato

Le condizioni meteo tenderanno ad un evidente peggioramento nel corso già delle prossime ore sulle regioni meridionali, dove le precipitazioni non solo si estenderanno, ma andranno anche ad intensificarsi. Infatti, fino al weekend inoltrato, persisterà il rischio nubifragi sulle regioni meridionali, in particolare del versante jonico e ancor più precisamente sul crotonese, a causa del posizionamento di un minimo depressionario sul Canale di Sicilia.

Anticiclone per inizio prossima settimana

Dopo che il maltempo avvinghierà la nostra Penisola per buona parte di questo fino settimana, l’evoluzione meteo post weekend lascia luce in fondo al tunnel. I principali centri di calcolo infatti vanno ormai confermando un recupero da parte dell’Alta pressione di origine afroazzorriana, che riporterà condizioni di generale bel tempo sull’Italia con temperature in nuovo rialzo. Tuttavia, persisterà una flebile circolazione depressionaria con qualche fenomeno all’estremo sud. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo torna in Italia da metà prossima settimana

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno dunque in prevalenza stabili nella prima metà della prossima settimana grazie ad una campana anticiclonica in rimonta. Tuttavia, a metà settimana i principali centri di calcolo vanno prefigurando un nuovo affondo perturbato in direzione dell’Italia, che riporterebbe una generale ondata di maltempo che riguarderebbe soprattutto questa volta il versante tirrenico.