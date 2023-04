Meteo – Prosegue il maltempo, con piogge, temporali e nevicate. Ecco l’allerta della Protezione Civile

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati. Maltempo in atto in Italia per l’affondo di una saccatura di aria polare-marittima che sta portando acquazzoni e rovesci sparsi. Nelle prossime ore attese nevicate in Appennino, con instabilità convettiva. Da domani quota neve in aumento ma con ancora rovesci sparsi. Entriamo nel dettaglio di quanto accadrà da quest’oggi.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 14 Aprile: Al Nord: Al mattino tempo instabile su Romagna e Triveneto con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 800-1000 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge al Nord-Est. In serata tempo stabile su tutti i i settori con nuvolosità in transito e schiarite, piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Al Centro: Al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi con neve oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su settori interni e coste adriatiche, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento con residue piogge solo sull’Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Campania, stabile altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio tempo instabile sulle zone interne Peninsulari con piogge sparse, più asciutto su Puglia, Calabria e Isole Maggiori. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare e schiarite.

Maltempo nel fine settimana: i dettagli

Meteo weekend – Secondo i modelli matematici dalla giornata di Sabato le piogge risulteranno copiose sui settori Tirrenici, complice il transito di un nuovo minimo di bassa pressione: già dal mattino avremo acquazzoni e temporali tra Lazio e Campania con neve fin verso i 1300-1400 metri. Perturbazione che insisterà anche nelle ore pomeridiane con possibili fenomeni convettivi lungo i versanti Tirrenici e quota neve in calo. Ancora qualche pioggia al centro-sud nelle ore serali ma con tendenza ad un miglioramento.

Allerta meteo: ecco il bollettino di Vigilanza valido per oggi

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, settori orientali e pianeggianti di Veneto ed Emilia-Romagna, su Umbria, Abruzzo, Marche occidentali, Sardegna nord-occidentale, Puglia meridionale e settori costieri di Campania Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Emilia-Romagna e Veneto, sul resto del Centro, su Puglia settentrionale, resto di Calabria e Campania e sulla Sicilia settentrionale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: fino ai 900-1100 m sui settori alpini orientali, su Appennino tosco-emiliano ed Appennino centrale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

