METEO – Prosegue l’ALTALENA TERMICA in ITALIA, dopo il rialzo ecco il nuovo CROLLO delle TEMPERATURE, i dettagli

Altalena termica in questa prima settimana di febbraio

In questa prima settimana di febbraio l’Italia ha passato di tutto climaticamente parlando: la mitezza tardo primaverile dei primissimi giorni del mese, con punte di temperature fino a +28°C in Piemonte e Sardegna, al crollo netto nell’arco di neanche 24 ore di 15°C in molte zone del Paese, con la neve che è caduta a quote anche molto basse sul versante adriatico e sull’Appennino meridionale. Una forte corrente a getto in uscita dagli States ha permesso all’Anticiclone di tornare ad avvolgere la nostra Penisola e riportare su le temperature.

Torna l’Alta pressione, ma non mancheranno nebbie e pioviggini

L’Alta pressione è dunque tornata ad avvolgere il nostro Paese, provocando un nuovo aumento delle temperature su tutto il territorio nazionale. Esse risultano infatti lievemente sopra la media del periodo, ma il culmine di questa ondata di caldo si raggiungerà nella giornata di martedì 11 febbraio, con valori termici anche di alcuni gradi superiori alla norma. Nonostante la rimonta anticiclonica però non mancheranno alcune piogge e nebbie, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Dopo il rialzo termico di questi giorni un nuovo crollo

Da quanto è stato scritto fin ora emerge che nei prossimi giorni non si spezzerà quest’andamento termico sull’Italia, con le temperature che continueranno a subire sbalzi incredibili, situazione che difficilmente si vive sulla nostra Penisola. Infatti, per la prossima settimana e in particolare nei pressi della giornata di San Valentino nonché venerdì 14 febbraio, sbuffi di aria fredda di origine polare arriveranno da nord-est, causando un crollo delle temperature di 5/6°C, almeno alla quota di 850hPa (circa 1300 metri in libera atmosfera).