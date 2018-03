METEO PROSSIMI GIORNI: Italia divisa in due con tempo stabile al nord, piogge e nevicate al sud – 22 Marzo 2018 – Tempo instabile anche nelle prossime ore al sud Italia e sull’ Abruzzo con piogge e neve a bassa quota. Qualche fiocco di neve continuerà a cadere sui settori interni meridionali fino a quote basse specie sul Molise e Campania. Qualche rovescio o temporale non è escluso tra Calabria e Sicilia e sulla Sardegna. Sul resto della penisola invece il tempo si presenta più stabile con il sole prevalente grazie alle correnti secche dai quadranti settentrionali. Nei prossimi giorni della settimana in corso le condizioni meteo sull’ Italia saranno generalmente stabili al nord mentre al sud transiteranno ancora molte nubi con associati rovesci diffusi, nevosi in Appennino –>guarda qui . Le temperature risulteranno ancora piuttosto fredde con valori sotto la media del periodo anche di 8°c al sud e regioni adriatiche. […]