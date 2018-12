METEO: qualche pioggia in Italia in queste ore, da domani tempo in miglioramento

Qualche precipitazione in transito in Italia in questo primo giorno del mese di Dicembre, poi l’ Anticiclone delle Azzorre assicurerà condizioni meteo stabili in Italia.

Piogge sparse in queste ore sulle regioni centro-meridionali.

Il transito di una depressione di matrice Atlantica lungo il mar Tirreno reca qualche disturbo sulle regioni centro-meridionali con qualche pioggia sparsa tra Toscana, Umbria e Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna mentre sulle regioni settentrionali troviamo delle nubi irregolari in transito ma senza fenomeni associati. Le temperature scese sensibilmente in questi ultimi giorni con valori sotto lo zero in pianura Padana e lungo le vallate interne del centro, tuttavia il clima nei prossimi giorni risulterà più mite con le temperature in aumento. Maggiori dettagli sulla sezione dedicata al modello GFS.

Condizioni meteo migliori da domani, Domenica 2 Dicembre.

In seguito al passaggio di questa perturbazione responsabile di qualche disturbo in queste ore sulla nostra penisola, le condizioni meteo tenderanno a migliorare nei prossimi giorni del mese di Dicembre con l’ Anticiclone delle Azzorre dominante in Europa occidentale e meridionale, Italia compresa. Già dalla giornata di Domenica 2 Dicembre infatti avremo condizioni di tempo in prevalenza stabile in Italia salvo residue piogge al sud tra Calabria, Sicilia e Puglia. Sole prevalente in Italia anche e soprattutto dalla giornata di Lunedì 3 Novembre salvo foschie o nebbie in pianura Padana e nelle valli interne del centro e clima gradevole con le temperature in rimonta fin sopra la media del periodo anche di 5-6 gradi in montagna e lungo le coste.