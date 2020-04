METEO – Quale tendenza per la prossima settimana e quindi per la FESTA DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA?

Meteo Italia: sole e temperature in rapido aumento

In seguito ad un generale calo delle temperature specie sulle regioni adriatiche a causa dell’ingresso delle correnti più fredde da nord-est, il clima sarà tipicamente primaverile nel corso dei prossimi giorni su tutta l’ Italia. Spiccano i -2°c su alta Val Tiberina, in provincia di Arezzo, Perugia, l’Aquila, addirittura fino a -7° a Castelluccio di Norcia. Registrati +10°c stamani all’alba in uno dei tanti crinali appenninici alla quota di 1800 metri, Temperature negative nelle vallate circostanti alla stessa ora della giornata con forti inversioni termiche. Adesso le temperature aumenteranno sensibilmente con picchi di caldo nei prossimi giorni e temperature oltre i 25°c.

Meteo primavera: Anticicloni sull’Europa

Due Anticicloni interessano l’ Europa, uno tra Regno Unito, Islanda e Scandinavia con valori al suolo fino a 1025 hPa, l’altro sul Mediterraneo centrale e sull’Italia con pressioni al suolo mediamente intorno i 1020 hPa. L’anticiclone che troviamo adesso sul Mediterraneo centrale e sull’Italia è di natura nord-africana. Sole prevalente pertanto in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni salvo delle nubi in arrivo nel weekend e isolate piogge non escluse su Liguria, Sardegna e Toscana, preavviso di un cambiamento generale in arrivo probabilmente per la prossima settimana.

Anticiclone in Italia e clima caldo, cambiamento in vista per la prossima settimana

Stamani si sono registrati valori di temperatura prossimi lo zero e localmente inferiori e locali gelate tardive. Con il mese di Aprile le condizioni meteo si sono stabilizzate in gran parte dell’Italia ma la presenza dell’anticiclone e dei cieli sereni favorisce la dispersione di calore del terreno, specie nei settori più interni. Nei prossimi giorni assisteremo ad un sensibile aumento delle temperature poi per Lunedì della prossima settimana si potrebbe aprire una fase meteo decisamente più movimentata in Italia con piogge di ritorno, in un contesto climatico tuttavia tipicamente primaverile.