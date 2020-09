METEO – Raffica di TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA per l’inizio di OTTOBRE, ecco la dinamica

Successivamente e a partire dalla seconda parte della prossima settimana, una vasta area depressionaria portatrice di aria più fredda e instabile proveniente direttamente dalle coste del Labrador, inizierà la sua discesa verso il continente europeo e con il mirino nel Mediterraneo centro-occidentale centrandosi comunque nei pressi del Canale della Manica . La presenza di correnti più umide dai quadranti occidentali porterebbero disturbi significativi di maltempo in alcune regioni del versante occidentale con serio rischio di temporali e nubifragi nel caso in cui la configurazione troverà effettivamente riscontro. Di questa ipotesi avevamo già parlato ieri, sebbene avevamo omesso una accurata illustrazione sinottica della perturbazione.

Stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo le condizioni meteo dall’inizio della prossima settimana tenderanno ad un generale miglioramento, grazie al progressivo allontanamento della goccia fredda sospinto da una nuova ripresa dell’Anticiclone afroazzorriano. Nonostante ciò comunque, almeno per la giornata di lunedì 28 settembre, residue note di maltempo talvolta anche intenso riguarderanno soprattutto il basso versante tirrenico nelle regioni di Campania e Calabria. Altrove sarà possibile apprezzare un primo miglioramento, ma durerà non più di qualche giorno come vedremo.

Rischio nubifragi e temporali soprattutto sulle regioni nordoccidentali

Come scritto in precedenza, le zone a maggior rischio nubifragi e temporali in tal caso sarebbero quelle nordoccidentali: è la tipica situazione in cui vengono richiamate miti correnti di libeccio che, schiantandosi sulle Alpi provocano il cosiddetto effetto stau, con precipitazioni persistenti ed intense che in questa situazione potrebbero interessare l’alto Piemonte. Tuttavia è ancora presto per entrare così tanto nel dettaglio e una previsione simile attualmente risulta avere ancora un basso grado di affidabilità. Pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.