METEO – Raffica di VIOLENTI TEMPORALI e GRANDINATE pronte ad abbattersi sull’ITALIA. Attenzione in queste regioni

Forte maltempo in arrivo sull’Italia

Il Mediterraneo occidentale è alle prese con una vasta depressione che sta apportando piogge, temporali e aria decisamente più fresca. L’Italia è invece una terra di confine tra aria oceanica e aria rovente nord-africana, con caldo intenso al meridione e parte del centro e più mite al nord dove nel corso delle prossime ore si potranno verificare violenti temporali. Nel corso delle prossime ore e nella giornata di domani questo contrasto tra le diverse masse d’aria si accentuerà ulteriormente e il settentrione sarà alle prese con fenomeni di forte intensità. Tempo asciutto e aria molto calda verrà spinta invece direttamente sulle regioni centro-meridionali, dove si attendono temperature tipiche di luglio, soprattutto al meridione, con valori diffusamente sopra i 35 gradi e con punte prossime ai 39-40 sulla Sicilia settentrionale come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Attesi violenti temporali e nubifragi, ecco dove

Le prossime ore potrebbero essere “critiche” su alcune regioni italiane con forti temporali e nubifragi pronti ad impattare al nordovest. Lombardia, Piemonte e Liguria saranno le regioni maggiormente colpite con possibilità di fenomeni anche intensi e locali grandinate. L’aria umida presente al suolo e richiamata dai quadranti meridionali nei bassi strati, da SSW in Liguria, da ESE sul catino padano, preparerà un mix temporalesco molto importante. Possibili accumuli notevoli tra Piemonte e Lombardia con maltempo in trasferimento poi al resto del nord Italia. Nel fine settimana la saccatura che da giorni sta cercando di sfondare sull’Italia, tenderà ad evolvere in un minimo chiuso andando però a interessare anche parte del centro Italia dove ci attendiamo qualche temporale o rovescio e con temperature in moderata diminuzione. Inoltre, in queste ore, al meridione sono in atto forti venti di scirocco che hanno determinato anche alcuni danni in Puglia, oltre gli incendi avvenuti in Sicilia.

Venti forti su tutto il sud

I forti venti proseguiranno anche per le prossime ore e in particolare al meridione. Venti burrascosi si stanno abbattendo su molte zone anche in assenza di maltempo. In particolare lo scirocco sulla città di Palermo e relativa provincia ha favorito temperature prossime ai 40 gradi oltre al diffondersi di alcuni incendi nella provincia. Tuttavia, forti venti e temperature elevate si sono avute anche in gran parte del meridione, con picchi superiori ai 34-35 gradi, come ad esempio avvenuto nel foggiano. Sempre in Puglia, il vento, oltre a spingere le temperature verso l’altro, ha provocato anche danni ingenti e purtroppo anche una vittima a Bari, dove una persone 53enne ha perso la vita dopo essere stata colpita da una lamiera divelta dalle forti raffiche.