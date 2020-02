METEO – Rapido peggioramento sull’Italia: IRRUZIONE POLARE e quota NEVE in sensibile calo. Le zone colpite

Prossime ore con temperature ben oltre la norma

Il fine settimana che si è concluso e l’inizio di questa settimana, ha visto un tipo di tempo stabile e soleggiato sull’Italia e un clima primaverile, grazie all’Anticiclone. Le temperature hanno raggiunto picchi anche prossimi ai +20°C sulle Isole Maggiori, qualcuno anche superiore. Nella giornata odierna le temperature aumenteranno ulteriormente, soprattutto al sud e si toccheranno valori tipici del mese di aprile o addirittura di quello di maggio. Si tratterà però delle ultime ore in compagnia dell’Anticiclone e di un clima poco consono al periodo che ci accompagna da settimane.

Rapido peggioramento in arrivo da domani

Finalmente, dato che siamo ancora in inverno e c’è bisogno di acqua e neve, il tempo sta per cambiare e l’anticiclone si toglierà dalla scena italiana. Al suo posto interverranno diverse perturbazioni ma un primo attacco polare è previsto nel corso delle prossime ore e ancor più nella giornata di domani, con effetti che saranno maggiormente evidenti al centro-sud. Lo sbalzo termico sarà evidente e la cosa più importante è che torneranno le precipitazioni, seppure avranno breve durata e interverranno soltanto in alcune regioni italiane.

Freddo polare a partire da domani

Già nelle prossime ore è previsto un aumento delle nubi ma il vero cambio è però atteso a partire dalla metà di questa settimana, ovvero da domani, quando avremo l’affondo di una saccatura di origine polare marittima sul nostro Paese, la quale porterà un sensibile calo termico e il ritorno delle precipitazioni e della neve in Appennino in particolare al centro-sud. Ancora una volta però i fenomeni saranno piuttosto rapidi e interesseranno soprattutto il settore centro meridionale italiano e in particolare le zone interne.