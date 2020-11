METEO – RECRUDESCENZA di MALTEMPO, nelle PROSSIME ORE ancora NUBIFRAGI, ecco dove

Il maltempo picchia duro al sud Italia

Le condizioni meteo nella giornata odierna presentano un’ampia varietà sulla nostra Penisola: mentre infatti al centro-nord si ha a che fare con generale stabilità come vedremo nel prossimo paragrafo, è al sud che il maltempo sta creando diversi problemi, in particolare sulle aree joniche del Paese. Nella prima parte di questa giornata la città di Crotone ha ad esempio accumulato oltre 200 millimetri di pioggia, con allagamenti e diverse persone intrappolate in auto.

Stabile al centro-nord con sole nettamente prevalente

Le condizioni meteo dunque come annunciato nel precedente paragrafo che si osservano sulle regioni centro-settentrionali appaiono generalmente stabili, grazie allo scivolamento del minimo depressionario attualmente situato sul Canale di Sicilia. Le correnti settentrionali, più fredde ma anche più secche, stanno dunque portando condizioni di bel tempo al centro-nord, con temperature comunque decisamente fresche a causa dell’aria più fredda richiamata dal moto ciclonico del predetto minimo di bassa pressione. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Non è finita qui: nelle prossime ore nuova recrudescenza del maltempo

Ma non è finita qui: perché le condizioni di maltempo, stando ai principali centri di calcolo, tenderanno nuovamente ad acuirsi sul versante jonico del Paese nelle prossime ore, dopo un’attenuazione (ma non cessazione) dei fenomeni nel corso di questo pomeriggio. Nuovi nubifragi sono infatti attesi proprio nelle aree più colpite dal maltempo durante la prima parte di questa giornata, con cumulati altrettanto importanti. Piogge che potrebbero interessare anche la Basilicata, con fenomeni intensi sulle coste.