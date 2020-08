METEO – Residui TEMPORALI sull’ITALIA poi possibile ritorno del CALDO, i dettagli

Goccia fredda tra Balcani ed Italia, ma rinforza l’anticiclone da Ovest

Meteo – Buongiorno e buon inizio di weekend a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche sul Mediterraneo centrale risentono ancora parzialmente della vasta lacuna barica presente tra i Balcani, la Penisola Ellenica e parte dell’Italia. Nel frattempo un vasto campo anticiclonico va rinforzandosi sul resto dell’Europa, allungandosi fin verso il comparto baltico-scandinavo. Sull’Italia, quindi, le condizioni meteorologiche vedranno il rinnovarsi di acquazzoni e qualche temporale sulle regioni meridionali, mentre bel tempo e temperature in aumento sul centro-nord e Sardegna, raggiunte dal bordo orientale dell’alta pressione europea.

Meteo oggi con temporali al sud, bel tempo al centro-nord

Le condizioni meteorologiche sull’Italia nella giornata odierna saranno ancora parzialmente influenzate dalla presenza della goccia fredda a ridosso dei Balcani; attualmente splende il sole sulle regioni settentrionali, Sardegna e sulle centrali tirreniche, mentre qualche addensamento transita sul resto dell’Italia con acquazzoni e temporali locali sulla Calabria meridionale. Le previsioni meteo per la seconda parte della giornata odierna, vedranno una recrudescenza dell’instabilità lungo l’Appennino meridionale, Campania, Basilicata e Calabria con possibili acquazzoni e temporali in parziale sconfinamento fin verso le coste della Calabria e della Basilicata; nubi in aumento anche sulle regioni centrali e lungo le Alpi, ma con basso rischio di occasionali acquazzoni solo tra l’Abruzzo ed il basso Lazio. Cieli sereni in Pianura Padana, alta Toscana e lungo le coste delle due Isole Maggiori.

Anticiclone in rinforzo, temperature in nuovo aumento nei prossimi giorni

Meteo – Nonostante sull’Italia permane una residua instabilità, il campo barico risulta in graduale aumento a partire dai settori nord-occidentali, in seguito al rinforzo dell’anticiclone sul comparto europeo. Le temperature torneranno a salire già nella giornata odierna su gran parte dell’Italia, con valori massimi al centro-nord diffusamente oltre i +30°C, ma con picchi di +36°C tra Lazio e Toscana a causa di secche e calde correnti in discesa dall’Appennino. Nel corso dei prossimi giorni, una vivace attività depressionaria tra la Gran Bretagna e la Penisola Iberica, favorirà una parziale risalita anche dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale, ma con l’Italia che potrebbe rimanere ai margini della bolla d’aria calda. Per Ferragosto che tempo ci attende? vediamo i dettagli nella prossima pagina.