METEO – Residuo MALTEMPO in arrivo in ITALIA con ACQUAZZONI, poi CALDO AFRICANO in arrivo, tutti i dettagli

Anche oggi maltempo al centro-sud

Anche quest’oggi le condizioni meteo risultano piuttosto perturbate soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove, a seguito di una mattinata non proprio limpidissima con acquazzoni brevi e occasionali lungo i settori costieri soprattutto adriatici, nel corso di questo pomeriggio spiccato e lo sviluppo di temporali termoconvettivi lungo non solo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma anche nelle zone interne della Sicilia. Questo a causa della presenza di una goccia fredda semistazionaria sull’Europa centro-orientale che è responsabile anche di un generale contenimento delle temperature all’interno della media del periodo

Più stabile al nord, residuo maltempo in Friuli

A seguito del residuo maltempo che ha interessato la Liguria nel corso della nottata e della prima mattinata odierna, le condizioni meteo risultano decisamente più stabili sulle regioni settentrionali rispetto a quanto rinvenuto nei passati giorni, con acquazzoni e occasionali temporali persistenti ancora in Friuli, destinati comunque a dissolversi entro la serata subentrante. Nonostante la presenza di ampi sprazzi soleggiati al nord Italia (eccezion fatta per l’appunto per le regioni del Triveneto), le temperature risultano comunque “fresche” se relazionate al periodo che stiamo vivendo.

Residua instabilità al sud per domani

A partire dalla giornata di domani domenica 19 luglio la goccia fredda più volte menzionata nel presente editoriale subirà un primo allontanamento verso il settore balcanico e i Paesi europei più orientali a causa di una nuova spinta dell’Alta pressione di matrice nordafricana che si prepara nuovamente ad avvolgere la nostra Penisola. La variazione del campo sinottico appena illustrata determinerà condizioni di residuo maltempo soprattutto nella prima parte di giornata sulla Sicilia e sulla Calabria jonica, mentre sarà più stabile nel resto del Paese, dove i cieli saranno addirittura soleggiati.