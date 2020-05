METEO – Ripiomba l’INVERNO su mezza EUROPA, ITALIA protetta dalle ALPI addirittura un anticipo d’ ESTATE al sud

Situazione meteo sull’Europa

Conseguenza di un final warming del Vortice Polare Stratosferico di questi ultimi giorni, un drastico calo delle temperature su mezza Europa. Valori di temperature di Geopotenziale fino a -33°c a 500 hPa e -6°c a 850 hPa. Questa grande massa d’aria fredda di estrazione polare si traduce con temperature di pochi punti positive in ogni città del Regno Unito, Scandinavia, Germania, Francia, Polonia e est Europa. Neve tardiva nelle ultime ore fino a quote molto basse persino in Germania e Repubblica Ceca. Irruzione polare artica frutto dello split del Vortice Polare Stratosferico avvenuto negli ultimi giorni.

Meteo: Italia sotto la protezione delle Alpi

Freddo e neve tardiva in Scandinavia, Regno Unito, Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Italia ai margini del colpo di coda dell’Inverno su gran parte dell’Europa grazie all’arco alpino. Clima gradevole, addirittura troppo caldo nei prossimi giorni al sud e specialmente sulla Sicilia, Calabria e Puglia con punte anche di 35°c. Tuttavia la fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà con l’ Italia spaccata in due: corridoio instabile e perturbazioni in serie in transito sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche di forte intensità, Anticiclone africano al sud con sole e caldo estivo.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Mentre gran parte dell’Europa farà i conti con il ritorno dell’Inverno, sull’Italia la primavera svolge il suo corso con spiccata variabilità tra nord e sud: anche nella giornata di oggi i fenomeni temporaleschi in formazione sulle regioni settentrionali risulteranno intensi fino a poter essere associati talvolta a locali grandinate; piogge e temporali potranno interessare anche le regioni centrali di Toscana, Umbria e Marche. Più stabile e soleggiato al sud Italia. Le temperature subiranno un generale calo al centro-nord Italia mentre tenderanno ad aumentare ad oltranza al sud con le correnti meridionali africane in arrivo.