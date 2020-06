METEO: Pericolo GRANDINE in queste ore sull’ITALIA, ecco le regioni più a rischio

Meteo Italia: nubifragi e temporali

Anticiclone delle Azzorre stazionario sull’oceano Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Troppo lontano per garantire condizioni meteo stabili in Europa dove una vasta figura depressionaria con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa tra Francia, Italia e penisola Balcanica genera piogge e temporali tipici del periodo primaverile. Soprattutto sulle regioni centro-settentrionali di conseguenza il maltempo risulta costantemente protagonista con rapidi temporali a macchia di leopardo e locali grandinate a tratti anche di forte intensità.

Meteo: elevato rischio grandine nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Estate in grande difficoltà con piogge e temporali a raffica in questi ultimi giorni. Nonostante la stagione più calda sia iniziata dal primo di Giugno secondo il calendario meteorologico, in Italia troviamo correnti e perturbazioni in transito e con esse il maltempo oltre che clima a tratti più freddo della media di riferimento. Estate ancora molto lontana, piuttosto attenzione alla grandine e ai nubifragi nelle prossime ore di oggi come anche in quelle di domani, specialmente su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria e settori interni di Lazio, Marche e Abruzzo.

Tendenza meteo Estate 2020

Stando alle ultime conferme da parte dei principali modelli meteo, anche nel lungo termine non si intravede nessuna fase duratura di bel tempo e clima estivo con l’anticiclone africano dominante in Italia, probabilmente ci sarà da aspettare il mese di Luglio. Manca una figura anticiclonica stabile e in grado di garantire condizioni meteo asciutte e soleggiate. Ne approfittano le correnti nord-Atlantiche e con esse le precipitazioni. Anche le temperature ne risentiranno della mancanza degli anticicloni e si assesteranno su valori ancora inferiori alla media di riferimento secondo il periodo.