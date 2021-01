METEO – Rischio NUBIFRAGI e NEVE a BASSA QUOTA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Forte perturbazione in arrivo per domani, situazione complessa

Una forte perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale sembra ormai alle porte dell’Italia e porterà con sé un richiamo sciroccale a sua volta responsabile di un sensibile rialzo termico soprattutto al meridione e parte del centro. Ci sarà una linea di demarcazione netta al di sotto del grossetano (dove la quota neve si attesterà sui 1400/1500 metri) in giù, con quota neve mano mano in aumento fino a toccare i 2200/2300 metri nel Lazio (salvo reatino dove si attesterà anche sui 1100/1200 metri sui rilievi più riparati dalla ventilazione).

Domani rischio nubifragi e neve a bassa quota, ecco dove

L’avvicinamento di un minimo depressionario verso il Mediterraneo centrale favorirà dunque per domani sabato 9 gennaio lo sviluppo di forte maltempo con rischio nubifragi dapprima sulla Sardegna nordoccidentale in mattinata mentre nel pomeriggio il fronte instabile raggiungerà la nostra Penisola. A questo punto la quota neve si attesterà intorno ai 400/600 metri sul versante adriatico (basso aquilano escluso), quota che peraltro risulterà simile nell’interno casentino e sull’Umbria centro-settentrionale. Possibilità di fenomeni nevosi anche sull’estremo nord viterbese fin sui 600/700 metri inizialmente, ma in successiva risalita. In serata la quota neve spiccherà peraltro il volo anche sull’Appennino abruzzese centro-meridionale, attestandosi sui 2100/2200 metri poco prima della cessazione dei fenomeni. Le valli e in generale le località che per conformazione orografica saranno meno esposte alle correnti sciroccali, avranno la possibilità di vedere la neve a quote anche più basse di quelle citate. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna, settori meridionali di Lazio e Abruzzo, Molise, Campania, Puglia centro-settentrionale, settori settentrionali e occidentali della Basilicata e settore tirrenico settentrionale della Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse sui restanti settori di Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Puglia e su Romagna, settori meridionali e nord-orientali della Toscana, Umbria, Marche e Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 300-500 m sull’Appennino tosco-romagnolo, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 500-700 m sull’Appennino umbro-marchigiano, abruzzese e settore più nord-orientale dell’Appennino laziale, con apporti al suolo moderati, specie sul versante abruzzese; al di sopra degli 800-1000 m sul resto dell’Appennino laziale e dell’Umbria, sui rilievi della Toscana meridionale e su Molise e Puglia settentrionale, con apporti al suolo deboli sui citati settori toscani e umbri, moderati altrove, specie sul Molise; inizialmente al di sopra dei 1200-1400 m, in rialzo al di sopra dei 1500 m, sull’Appennino campano e lucano, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative con valori minimi bassi al Nord, fino a molto bassi nella Valle dell’Adige e sulla Pianura Padana occidentale. Venti: da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria, specie sul settore centro-occidentale della regione; da forti a burrasca orientali sulla Sardegna settentrionale; forti nord-orientali su Toscana, alto versante adriatico e localmente sul settore settentrionale e tirrenico del Lazio e sul versante tirrenico della Campania; localmente forti dai quadranti meridionali sulla Sicilia. Mari: molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato nel settore di Ponente al largo; molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale, il Tirreno centrale, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Ionio al largo; tendente a molto mosso l’Adriatico settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.