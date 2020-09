METEO – Rischio NUBIFRAGI sull’estremo NORDOVEST nei prossimi giorni, attesi cumulati MOLTO ELEVATI, ecco i dettagli

Fase stabile e asciutta già al capolinea

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono quest’oggi ancora relativamente stabili, seppur in molti casi accompagnati da cieli disturbati dal transito irregolare di nuvolosità innocua. Tale situazione è garantita da una campana anticiclonica di origine afroazzorriana che ha contribuito a spingere via le correnti di maltempo che fino alla passata settimana hanno interessato tutti i settori italiani da nord a sud con diversi danni e disagi: ricordiamo in particolare quelli provocati ad Avellino e in buona parte della sua Provincia. Tuttavia, tali condizioni sono destinate a cambiare repentinamente già a partire dalle prossime ore.

Saccatura in avvicinamento dai quadranti occidentali

Le condizioni meteo come scritto precedentemente sono destinate ad un importante e repentino mutamento già a partire dalle prossime ore, grazie al progressivo avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica in affondo sul Mediterraneo occidentale e che presente il suo minimo di bassa pressione sulla Francia. Ciò determinerà un arretramento piuttosto evidente della struttura anticiclonica che porterà a constatare un peggioramento del tempo che se in un primo momento interesserà solo le zone più occidentali, entro la giornata di venerdì 2 ottobre interesserà gran parte del nord Italia.

2 ottobre fase aspra di maltempo

Ed è proprio alla giornata di venerdì 2 ottobre che noi ci focalizzeremo nel presente editoriale, poiché è proprio in questo frangente che l’instabilità mostrerà il suo volto più aspro della prossima ondata di maltempo. La furia dei venti provenienti dai quadranti meridionali finiranno per schiantarsi sulle montagne e provocare l’effetto stau, con le correnti umide al suolo che vengono portare ad alta quota dai pendii della montagna dove trovano le condizioni favorevoli per condensare e portare nuove piogge. E’ per questo motivo che molti WRF calcano la mano sull’estremo nordovest, in particolare tra l’alto Piemonte e la Lombardia nordoccidentale (zone alpine e subalpine) dove sono previsti cumulati molto elevati e fino ad oltre 200mm in 24 ore.