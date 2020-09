METEO – Rischio SEVERO MALTEMPO a OTTOBRE, possibili NUBIFRAGI senza sosta: ecco in quale periodo

Meteo – Sull’ITALIA rischio elevato di maltempo a oltranza, vediamo tutti i dettagli

Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. L’intensa ondata di maltempo che sta colpendo il nostro Paese potrebbe essere soltanto la prima parte di una lunga fase instabile che potrebbe andare a caratterizzare anche la prima decade del mese di ottobre. Come specificato anche questa mattina, nei prossimi due giorni continuerà a regnare sovrana l’instabilità sul nostro Paese con piogge e temporali diffusi azionati dal transito di un campo di bassa pressione che transiterà tra mattino e pomeriggio odierno lungo il confine Lazio-Toscana. I valori pressori al suolo previsti potranno toccare anche i 995 hPa e i fenomeni risulteranno molto intensi e localmente anche a carattere di nubifragio. Un timido miglioramento è atteso domani, con l’allontanamento verso Est dell’area depressionaria. Timida rimonta dell’anticiclone quindi, ma potrebbe trattarsi di una parentesi piuttosto breve o che sarà comunque tenuta in piedi da un filo molto sottile. Torna anche la neve a quote medio-alte, localmente anche con accumuli importanti sulle vette dell’Appennino. Le temperature hanno subito un calo molto sostenuto fino a oltre 15° su diverse regioni italiane. Ma cosa succederà in seguito? Vediamo i dettagli nei prossimi due paragrafi di questo editoriale che si incentrerà maggiormente sulla tendenza meteo di lungo periodo.

Breve parentesi stabile sull’Italia ma con grandi movimenti in Atlantico, ecco di cosa si tratta

Ad esclusione della giornata di domani, momento in cui le piogge investiranno ancora una volta gran parte del nostro Paese, l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da una parziale rimonta dell’Anticiclone. Si tratterà comunque di un contesto climatico stabile soltanto in parte, con possibili infiltrazioni più perturbate al Nord Est ed un aumento delle temperature che rimarrà più o meno contenuto intorno alle medie di questo periodo. Maggiori schiarite si presenteranno comunque sulle regioni meridionali, dove l’aumento termico sarà ancora più sostanzioso. In Atlantico tuttavia sono attesi movimenti significativi: un’esteso treno perturbato tenderà ad allungarsi verso l’Europa settentrionale, con il profondo vortice depressionario associato che potrebbe andare a isolarsi sulle Isole britanniche portando fortissimo maltempo su gran parte del vecchio continente. Uno scenario che avrebbe delle conseguenze dirette anche sul nostro Paese, che cercheremo di analizzare senza però scendere in futili particolari nel prossimo paragrafo. Una cosa è certa: gli ultimi aggiornamenti dei modelli non mostrano persistenti periodi anticiclonici alle porte.

Possibile maltempo severo sull’Italia entro venerdì prossimo

La situazione meteorologica sul nostro Paese potrebbe quindi risultare compromessa anche per la prima decade del mese di ottobre. La dinamica di cui vi abbiamo parlato prima che vede questo vasto ciclone in isolamento a nord delle isole britanniche potrebbe infatti andare a favorire condizioni di generale instabilità atmosferica, con venti molto forti e persistente maltempo sopratutto al Centro-Nord. Un pattern, se vogliamo, ben diverso rispetto a quello che stiamo vivendo in queste ore, con il cut-off che sta avvenendo proprio in prossimità dell’Italia. Nel caso della prossima settimana potrebbe infatti avvenire più o meno lo stesso processo ma a scala più estesa e soprattutto a maggiori latitudini. Si tratta ancora una volta di ipotesi, opzioni che i principali centri di calcolo sono chiamati a confermare o smentire con i prossimi aggiornamenti e che potrebbero vedere il nostro Paese in continua lotta con il transito di ripetute perturbazioni. Al momento stiamo guardando comunque troppo in avanti: nella pagina successiva dell’editoriale torneremo a parlare di quando avverrà nei prossimi giorni e di quanto potrebbe incidere sull’evoluzione sinottica futura.