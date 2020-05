METEO – RISCHIO TSUNAMI a causa dello SCIOGLIMENTO di un GHIACCIAIO, ecco quanto sta accadendo in Alaska

Oggi maltempo isolato o sparso in Italia

La giornata di oggi domenica 17 maggio risulta forse la più asciutta e stabile delle ultime che si sono susseguite sulla nostra Penisola. Quella più instabile è sicuramente quella di venerdì 15, quando nelle primissime ore della notte violenti nubifragi e temporali si sono abbattuti sulle regioni settentrionali e in particolare sulla Lombardia occidentale dove non sono mancati danni e disagi legati proprio al maltempo. Oggi le piogge appaiono a carattere isolato o sparso sull’Italia, in particolare al nordovest e sul basso Lazio, con fenomeni comunque di debole o al più moderata intensità e accumuli altrettanto scarsi.

Nottata molto calda sulla nostra Penisola

Nel corso delle prime ore di oggi tuttavia le tese correnti provenienti dai quadranti meridionali hanno favorito una nottata molto calda sulla nostra Penisola. Alcuni valori di temperatura che si sono registrati sarebbero terribilmente sopra la media del periodo anche in pieno luglio o agosto: un esempio possono essere i +35,4°C registrati all’1.00 di questa notte a Brolo, un comune in provincia di Messina, o anche i +31,3°C registrati registrati alla stessa ora a Santa Cristina d’Aspromonte, un comune pedemontano del reggino sito a ben 450 metri di altezza. Da questa sera scorrerà aria progressivamente più fresca a partire dalle quote più elevate.

Riscaldamento globale, un tema sempre più attuale

Sebbene l’attenzione dell’opinione pubblica sia maggiormente concentrata sull’emergenza sanitaria che sta vivendo non solo il nostro Paese, ma l’intero globo, la comunità scientifica non si fossilizza però su un unico argomento. Il tema dell’innalzamento globale è un tema sempre più attuale e sempre più caldo (in tutti i sensi) e di discussione tra gli scienziati che però si dimostrano progressivamente sempre più preoccupati dall’andamento termico globale. Qualche effetto di questo surriscaldamento si è già palesato, altri potrebbero palesarsi, come vedremo nel prossimo paragrafo.