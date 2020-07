METEO ROMA – ACQUAZZONI nel pomeriggio, da domani torna il BEL TEMPO

Meteo Roma con residua instabilità nel pomeriggio

Le condizioni meteo su Roma nella giornata odierna, saranno ancora condizionate dalla presenza di una goccia fredda in azione tra i Balcani e l’Italia. La giornata di sabato 18 luglio si è aperta all’insegna del tempo stabile sulla capitale, seppur con cieli parzialmente nuvolosi per la presenza di innocui addensamenti; le temperature risultano attualmente gradevoli ed attorno ai +25°C, con un tasso d’umidità di circa il 60%. Nel corso delle ore pomeridiane, la presenza di una colonna d’aria lievemente instabile ed il soleggiamento diurno, favoriranno lo sviluppo di nubi cumuliformi su Roma, responsabili di locali acquazzoni; brevi temporali non sono esclusi sui settori centro-meridionali della città. Rapido miglioramento serale con cielo stellato nottetempo.

Domenica di bel tempo su Roma

La giornata di domani, domenica 19 luglio, vedrà condizioni meteo su Roma improntate verso un deciso miglioramento del tempo. La goccia fredda presente sui Balcani tenderà a riassorbirsi gradualmente, mentre da ovest avanzerà l’alta pressione. Le condizioni meteo su Roma, quindi, volgeranno verso un deciso miglioramento; cieli sereni o poco nuvolosi sono attesi fin dal mattino, con clima decisamente gradevole. Ventilazione a prevalente regime di brezza per una giornata favorevole per le uscite fuori porta. La prossima settimana vedrà il rinnovarsi di condizioni meteo stabili, con temperature che volgeranno verso un graduale aumento fino portarsi lievemente sopra alle medie del periodo.

Temperature gradevoli su Roma, poi possibile ondata di caldo

La circolazione settentrionale giunta nelle ultime ore ha favorito un deciso rimescolamento delle masse d’aria, con valori di temperatura decisamente gradevoli ed in linea con l’estate mediterranea; nella giornata odierna, infatti, i valori massimi non andranno oltre i +29/30°C, mentre i valori minimi della prossima notte scenderanno attorno ai +18°C. Parentesi gradevole che verrà gradualmente sostituita nei prossimi giorni dal ritorno del caldo, quando i valori massimi diurni potranno nuovamente raggiungere i +33/+34°C, mentre quelli minimi superare i +20°C. PER TUTTI I DETTAGLI PREVISIONALI CONSULTA IL METEO ROMA!