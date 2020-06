METEO ROMA – Ampie SCHIARITE da questa sera, si apre un periodo SOLEGGIATO sulla Capitale, ecco le previsioni

Violenti temporali colpiscono in maniera localizzata il nord Italia, meglio al centro-sud

Le zone settentrionali del Paese rimangono ancora oggi sotto gli effetti dello scorrimento di correnti più umide e instabili provenienti maggiormente dai quadranti nordoccidentali e questo, dopo una mattinata tutto sommato stabile, ha portato lo scoppio di nuova instabilità nel corso di questo pomeriggio che ha colpito e sta tutt’ora colpendo in maniera sparsa svariati settori del nord Italia, tra cui il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Le condizioni meteo appaiono invece decisamente migliori sulle regioni centro-meridionali, dove visibili sono oggi le ampie schiarite con cieli in prevalenza soleggiati com’è evidente dalle immagini satellitari a nostra disposizione, con qualche addensamento più cospicuo lungo la dorsale appenninica che dà luogo a qualche acquazzone solamente tra ternano e reatino. A Roma da questa mattina si constatano condizioni di stabilità, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI ROMA, VISITATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma oggi

Dopo una prima parte di giornata che ha visto Roma essere interessata dal transito di nubi irregolari che non hanno tuttavia portato alcun tipo di fenomenologia al suolo, nel corso di questo pomeriggio si sono susseguite delle graduali schiarite che continueranno ad interessare la Capitale anche durante la serata corrente, con rasserenamenti previsti entro fine giornata. Si va profilando dunque un graduale miglioramento delle condizioni meteo che metterà in chiaro circa quello che avverrà nei prossimi giorni. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto termico comunque gradevole sulla Città Eterna, con minime intorno ai +17°C e massime che raggiungono i +25°C.

Sole e stabilità per domani

Le condizioni meteo di bel tempo che avvolgeranno soprattutto a partire da questa sera la Capitale, si rinnoveranno e si protrarranno anche per l’intera giornata di domani venerdì 19 giugno. Questo poiché l’Alta pressione di matrice afroazzorriana si fa sempre più invadente all’interno del bacino del Mediterraneo, rimontando principalmente sulla Penisola iberica e piegando successivamente sull’Europa centrale. Cieli dunque sereni per tutto il giorno domani su Roma in un contesto di temperature previste in lieve innalzamento per quanto concerne i valori massimi, mentre quelli minimi potrebbero subire addirittura un’altrettanto lieve diminuzione.