METEO ROMA – Ancora MALTEMPO e NEVE in APPENNINO, la tendenza fino a CAPODANNO; ecco le previsioni

Situazione meteo odierna a Roma

Salve cari lettori di Roma e del Lazio del Centro Meteo Italiano! Giornata odierna con parziale maltempo sul nostro territorio grazie all’influenza di una vasta depressione che si trova a dominare sul comparto Europeo. Quest’area è centrata sul nord della Francia con un minimo di bassa pressione stimato questa mattina intorno ai 983 hPa. Sull’Atlantico d’altra parte continua a “primeggiare” l’anticiclone Azzorriano che manifesta massimi di pressione all’altezza latitudinale della Gran Bretagna intorno ai 1031 hPa. Vediamo nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo per la città di Roma, per oggi, domani dando uno sguardo alla giornata di Capodanno e ai primi giorni del 2021!

Previsioni meteo per oggi a Roma

Per la giornata odierna, 29 Dicembre 2020, si prevedono condizioni meteo instabili sia sulla nostra città che sul territorio Laziale. Saranno possibili nevicate alternate a schiarite sull’Appennino dai 1100 metri di quota, ma con esigui accumuli al suolo. Nel corso delle ore pomeridiane le condizioni meteo si sono presentate esattamente come descritto, con una quota neve in lieve aumento sia sull’Appennino Reatino (1200 metri) che su quello Ciociaro (1300 metri). In serata sono attese precipitazioni in intensificazioni specie sui settori costieri che su Roma. Fiocchi dai 1200 metri. La ventilazione risulterà ancora sostenuta dai quadranti sud-occidentali (libeccio). Temperature nel complesso contenute, con minime intorno agli 8°C e massime fino a 13°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO PERI GIORNI A RIDOSSO DI CAPODANNO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Meteo Roma domani

Il penultimo giorno dell’anno risulterà ancora parzialmente perturbato, con nuvolosità irregolare alternata a precipitazioni su Roma. Situazione invariata nel pomeriggio, anche se grazie al contributo del freddo la quota neve potrà stanziarsi sui 1000 metri di quota. Nelle ore serali atteso un ulteriore calo della quota neve, che potrà raggiungere anche le zone alto-collinari (700-800 metri) specie nelle zone più interne della regione. Le temperature sono previste in decremento sia nei valori minimi che massimi (comprese fra i 7°C e i 12°C). Per i giorni a ridosso di Capodanno è prevista una breve tregua, anche se per l’inizio di Gennaio 2021 è atteso un nuovo forte peggioramento per il nostro territorio. Scopriamolo insieme!