Meteo Roma – Ancora tempo stabile e clima mite, ma sono in arrivo piogge, temporali e netto calo termico

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione ancora presente tra basso Atlantico e Mediterraneo porta tempo stabile in Italia anche se con della nuvolosità in transito. Delle piogge si avranno su Liguria e Pianura Padana. Nei prossimi giorni avremo però un netto peggioramento delle condizioni meteo. Vediamo allora le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione ma con nuvolosità medio alta in transito che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi, soprattutto sul Lazio centrale. Graduali schiarite in arrivo nel corso del pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER IL LAZIO! Temperature stabili, comprese su Roma tra 13°C e 25°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Queste le previsioni meteo per domani 3 novembre: al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche disturbo da nuvolosità bassa su Romano e Viterbese. Non si escludono isolate piogge sui settori costieri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata nuvolosità in aumento specie sul Lazio centro-settentrionale, con prime piogge sul Viterbese. Nel corso della notte piogge sparse in estensione a tutta la regione, localmente anche a carattere di temporale. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature stazionarie, comprese su Roma tra 13°C e 24°C

Tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana

Nella giornata di venerdì avremo condizioni meteo instabili sul Lazio, specie nella mattinata con il transito di un fronte instabile che porterà piogge e temporali sparsi. Nel corso del weekend le condizioni meteo tenderanno a migliorare sul Lazio, con le piogge che vanno ad interessare il Sud e il medio versante adriatico. Temperature in calo di alcuni gradi, con massime su Roma intorno ai 20°C e minime che scenderanno fino a 10°C-12°C. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

