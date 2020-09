METEO ROMA: AUTUNNO ancora lontano, procede senza soste l’ESTATE settembrina

Meteo Roma: sempre sole e temperature estive

La fase meteo chiamata in gergo “estate settembrina” procederà anche nei prossimi giorni sulla Capitale d’Italia come del resto in gran parte delle città del Paese. Solo sulle regioni più meridionali avremo condizioni meteo perturbate con piogge o temporali in arrivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Sole e soprattutto temperature estive con valori oltre la medi di riferimento nelle ore centrali della giornata anche di 5-6°c con punte sulla città di Roma pari a 34°c. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER ROMA

Meteo Italia: Estate settembrina ad oltranza

Anticiclone sull’Europa centrale con i suoi effetti al suolo anche in Italia dove troviamo cieli per lo più sereni anche stamani. Durante la giornata di domani ci attendiamo qualche temporale più probabile al pomeriggio sui settori interni del centro Italia ma non a Roma dove i cieli saranno ancora sereni o al più poco nuvolosi. Attenzione soltanto all’estremo sud con piogge o temporali anche di forte intensità nella nottata di domani, specialmente sul versante ionico di Calabria e Sicilia. Temperature in lieve calo per la giornata di domani ma ancora clima molto caldo.

Tendenza meteo Autunno 2020

Anche sulla città di Roma il tempo si presenterà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la settimana in corso, potremmo trovare qualche disturbo solo sulle regioni più meridionali e sui settori più interni della penisola. Per un definitivo cambiamento della stagione ci sarà da attendere ancora diversi giorni, secondo i principali modelli meteo infatti solo a ridosso della terza decade del mese di Settembre potrebbero arrivare le perturbazioni in Italia e con esse le piogge tipiche dell’Autunno nonchè un sostanziale calo delle temperature.