METEO ROMA – Bel tempo al capolinea, arrivano PIOGGE e FORTI TEMPORALI; ecco le previsioni

Meteo Roma – L’avvicinamento della saccatura atlantica nel corso delle prossime ore, favorirà un deciso peggioramento fin da domani delle condizioni meteo su Roma. I fenomeni che interesseranno la capitale nella giornata di domenica, saranno principalmente di stampo prefrontale. Il sistema perturbato collegato con la saccatura, infatti, transiterà sul Lazio nella prima parte della giornata di lunedì , quando cieli coperti e piogge diffuse interesseranno anche la capitale . L’inizio della prossima settimana, quindi, sarà improntato verso condizioni meteorologiche decisamente più autunnali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

L’estate romana verrà ben presto spazzata via dall’ arrivo di un’intensa perturbazione atlantica. Il flusso umido perturbato scivolerà verso le regioni centrali nella giornata di domani , favorendo un diffuso peggioramento delle condizioni meteo anche su Roma . Nel corso del mattino, infatti, acquazzoni e temporali raggiungeranno la capitale dove i fenomeni potranno occasionalmente assumere carattere di moderata-forte intensità . I fenomeni potranno attardarsi anche nella prima parte del pomeriggio, per poi riassorbirsi momentaneamente nel corso della serata. Nottetempo la risalita, del sistema frontale principale , dalla Sardegna determinerà un nuovo deciso peggioramento .

Meteo Roma – Mentre le regioni settentrionali stanno facendo i conti con forti temporali e nubifragi , sul centro Italia le condizioni meteorologiche risultano ancora mediamente stabili. Anche sul Lazio e la città di Roma la giornata è iniziata con cieli mediamente sereni ma con venti di Scirocco in deciso rinforzo, sintomo di un graduale mutamento dell’assetto barico sul Mediterraneo centrale. Dopo una temperatura minima di +23°C, attualmente sulla capitale ci sono circa +32°C; nella seconda parte di giornata si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa a partire dai settori occidentali, per l’arrivo di masse d’aria più instabili.

Temperature in graduale flessione verso il normale declino stagionale

Le condizioni meteo su Roma si mantengono piuttosto stabili nella giornata odierna con tanto sole e temperature decisamente estive. Dopo aver raggiunto una temperatura minima notturna di circa +23°C, nelle prossime ore su Roma si toccheranno i +34°C; tali valori risultano oltre le medie del periodo di circa 3°C. A partire da domani, tuttavia, una decisa flessione è attesa in particolare nei valori massimi, quando il maltempo limiterà l’aumento termico diurno non oltre i +28/+29°C. Il calo sarà ancor più incisivo nella giornata di lunedì, quando durante il giorno non si andrà oltre i +24°C a causa di cieli coperti e fenomeni persistenti, per poi subire un nuovo aumento nei giorni successivi. Valori notturni decisamente elevati e compresi tra i +21 ed i +23°C, in calo fino a +17°C nel corso della prossima settimana.