METEO ROMA – BEL TEMPO con TEMPERATURE in deciso AUMENTO; ecco le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Meteo Roma – Buongiorno e buona domenica delle Palme dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Il mese di marzo sta volgendo al termine con condizioni meteo decisamente più primaverili rispetto alle scorse settimane; un campo anticiclonico è infatti in affermazione sul Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di bel tempo nei prossimi giorni e con temperature che si porteranno rapidamente al di sopra delle medie del periodo. Vediamo nel dettaglio che tempo ci attende sulla città di Roma.

Meteo Roma: Domenica con il bel tempo

Meteo Roma – Splende il sole in questo avvio di giornata sulla capitale, grazie ad un deciso aumento del campo barico sull'Italia. L'anticiclone subtropicale è infatti in espansione sul bacino del Mediterraneo, garantendo una bella domenica delle Palme su tutto il Lazio; locali foschie sono presenti sulle valli più interne, ma in rapido dissolvimento già in queste prime ore del mattino. Sole prevalente anche nel corso del pomeriggio su Roma, quando le temperature potranno raggiungere un valore gradevole di +19°C.

Meteo Roma, avvio di settimana degno del mese di Maggio

Meteo Roma – Come anticipato, sulla capitale il tempo è decisamente stabile grazie ad un rapido aumento del campo barico, con valori al suolo fino a 1030-1032 hPa. Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale, infatti, è in espansione sul Mediterraneo centrale, determinando una prima parte della prossima settimana all’insegna del bel tempo su Roma e tutto il Lazio, con temperature al di sopra delle medie mensili. A seguire non è escluso un peggioramento del tempo proprio a ridosso delle festività pasquali, ma per questo vi consigliamo di rimanere aggiornati con i nostri prossimi editoriali.